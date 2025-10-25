قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كفر الشيخ تشارك في معرض «أيادي مصر» بالوادي الجديد.. صور

جانب من المعروضات
جانب من المعروضات
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، مشاركة المحافظة في فعاليات معرض «أيادي مصر» المقام بمحافظة الوادي الجديد، والذي افتتحته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

يأتي ذلك في إطار دعم أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية والتراثية، والترويج لمنتجاتنا الحرفية واليدوية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعات التراثية وتعزيز فرص العمل والتمكين الاقتصادي.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن جناح المحافظة في المعرض يضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تشمل الصناعات اليدوية مثل الكليم والسجاد والجوبلان والمنسوجات والملابس الجاهزة ومنتجات «الهاند ميد»، إضافة إلى المنتجات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تفتح آفاقًا جديدة للتسويق والترويج للحرفيين، وتعكس ما تتميز به كفرالشيخ من صناعات تراثية وحرفية أصيلة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحرف اليدوية، من خلال توفير المعارض الدائمة والموسمية، وتقديم برامج تدريب وتأهيل للحرفيين لرفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، لافتًا إلى أن مشاركة كفرالشيخ في معرض «أيادي مصر» تأتي كخطوة عملية لتمكين الحرفيين ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية ويوفر مصادر دخل مستدامة للأسر.

كما تفقد عددٌ من الوزراء والمحافظين والسفراء وممثلي البعثات جناح محافظة كفرالشيخ، حيث أبدوا إعجابهم بجودة المنتجات الحرفية المعروضة، مشيدين بمهارة العارضين وتميّز ما يقدمونه من منتجات تعكس التراث المصري الأصيل، وذلك بحضور الدكتورة عفاف عاشور، منسق منصة «أيادي مصر» بمحافظة كفر الشيخ.

