مشروب غير متوقع يقوى المخ ويعالج الآثار الجانبية للعلاج الاشعاعي

يمتلك الكاكاو تشكيلة فريدة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والمخ والمناعة.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نكشف لكم أهم فوائد الكاكاو للمخ والمناعة والعلاج الاشعاعي.

تحسين صحة المخ

تشير الأبحاث إلى أن إضافة المزيد من مسحوق الكاكاو إلى نظامك الغذائي يُحسّن الانتباه والذاكرة العاملة والإدراك العام كما قد يُساعد على استعادة الأداء الإدراكي لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم.

يحسن جهاز المناعة

يحتوي مسحوق الكاكاو على الحديد والزنك والسيلينيوم. هذه المعادن تُساعد جسمك على أداء وظائفه وتُعزز جهاز المناعة.

يمنع الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي

قد يكون تناول مسحوق الكاكاو مفيدًا لمن شُخِّصوا بالسرطان وخضعوا للعلاج الإشعاعي فقد ثبت أن السيلينيوم الموجود في مسحوق الكاكاو يحد من الآثار الجانبية السلبية للعلاج الإشعاعي لدى مرضى السرطان.