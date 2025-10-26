قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيسجّل كل ماتش.. «هالاند» يكشف أسرار «ماكينة أهداف» مانشستر سيتي والنرويج
بأغنية «برشا برشا».. صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى العربية وسط تفاعل جماهيري كبير
صابر الرباعي يُغني «اللي جرى» ويوجّه رسالة مؤثرة للراحل حلمي بكر بختام مهرجان الموسيقى العربية
عمرو أديب: الناس بتوع الانتخابات عاملين دعاية أكتر من اللي اتعملت للمتحف المصري
اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي
محمد عبدالجليل: قطاع الناشئين في الأهلي أكبر من وليد سليمان
رسالة مؤثرة.. صابر الرباعي يُشعل ختام مهرجان الموسيقى العربية ويُهدي أغانيه لروح محمد رحيم
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور
رئيس حركة حمـ.ـاس: الاحتـ.ـلال فشل في تحقيق أهدافه على مدى سنتين من الحـ.ـرب
منع تضارب المصالح .. تفاصيل التزامات أعضاء مجلس الشيوخ في اللائحة الجديدة
صابر الرباعي يختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بـ الأوبرا | شاهد
«الغزاوي»: الأهلي يملك أقوى قائمة في إفريقيا.. و«القميص الأحمر» مسئولية ثقيلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: مصر ستواصل سعيها لضمان وصول الدعم إلى الدول الأكثر احتياجًا

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمد البدوي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يعكس التزام مصر الراسخ بدعم القضايا الإفريقية، موضحًا أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية تضمنت دعوة صريحة لإصلاح النظام المالي الدولي ليصبح أكثر عدالة وإنصافًا للدول النامية، خاصة الإفريقية منها.

المديونية والتمويل الميسر

وأضاف أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتوحيد الرؤى الإفريقية بشأن قضايا المديونية والتمويل الميسر والمناخ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.

وفي تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أشار عبد العاطي إلى أن الرئيس السيسي وضع إطارًا متكاملًا للتحرك المصري والإفريقي على الساحة الدولية، مشددًا على أن القاهرة ستواصل التنسيق الوثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتفعيل هذه الرؤية الطموحة، وضمان وصول الدعم إلى الدول الأكثر احتياجًا.

وأكد وزير الخارجية أن مصر لن تقبل باستمرار الأوضاع الراهنة التي تُكرس الفجوة بين الشمال والجنوب، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية دولية حقيقية لتصحيح الخلل القائم في النظامين المالي والاقتصادي العالميين، وتمكين إفريقيا من الحصول على فرص عادلة للنمو والازدهار.


 

الخارجية وزير الخارجية منتدى أسوان للسلام عبد العاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

ترشيحاتنا

الطفل

استجابة فورية من محافظة دمياط بعد تداول واقعة تعذيب طفل على يد والده | تفاصيل

النائبة هند حازم

برلمانية: مصر تؤكد للعالم من قلب العاصمة الإدارية أن السلام هو طريق البناء والتقدّم

صورة موضوعية

انتهاء أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية في رأس غارب

بالصور

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

فيديو

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد