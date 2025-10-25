حزب المصريين: بلدنا تتصدر المشهد الإقليمي بحديث الرئيس عن غزة باحتفالية وطن السلام

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب “المصريين”، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية وطن السلام بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، موضحًا أنها تضمنت رسائل قوية ومؤثرة، بدأت بحرارة الترحيب والشكر للضيوف والفنانين المشاركين، مما عكس روح الوحدة والتقدير للجهود المبذولة لإنجاح هذا اليوم.

وأضاف “أبو العطا”، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتؤكد على مواقف مصر الوطنية والثابتة إزاء القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، موضحًا أن الإعلان الصريح عن رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو تأكيد تاريخي على التمسك بالثوابت القومية وحماية الأمن القومي المصري، ودعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي مثلت إشادة ضمنية بقوة وعزيمة الشعب المصري، حين أكد أن الشعب الذي يرفض الهزيمة يتمكن من تحقيق النصر، والنصر يتحقق بقوة الشعب أولا، مشيرًا إلى أن هذه العبارة بمثابة تحية للوعي الوطني والقدرة على تجاوز التحديات، مؤكدًا أن كلمة الرئيس كانت مباشرة ومركزة، حيث جمعت بين الشكر والترحيب من جهة، وتأكيد المواقف السياسية الراسخة من جهة أخرى.

ولفت إلى أن التأكيد على رفض التهجير والسعي لإنهاء معاناة الفلسطينيين يضع موقف مصر الأخلاقي والإنساني في صدارة المشهد الإقليمي، ويؤكد على الدور المحوري للقاهرة في إدارة الأزمة، والتركيز على أن مصر لم تظلم ولم تتعد على حقوق الآخرين يعكس التزام الدولة بالمبادئ القانونية والأخلاقية، وهي رسالة طمأنة للداخل وتأكيد للشرعية الدولية، موضحًا أن الإشارة إلى أن "النصر يتحقق بقوة الشعب أولاً" هي دعوة لتعزيز الجبهة الداخلية، وتذكير بأن قوة الدولة تبدأ من تماسك مواطنيها وإرادتهم في رفض الاستسلام للهزيمة.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي كانت خطابًا وطنيًا جامعًا، أكد على الثوابت المصرية، وسلط الضوء على الإرادة الشعبية كقوة دافعة للنصر والسلام.