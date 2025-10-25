قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل
آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
مليار دولار.. «التصديري للصناعات الدوائية»: 25% نموًا في صادرات قطاع الدواء|فيديو
أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
برلمان

حزب المصريين: بلدنا تتصدر المشهد الإقليمي بحديث الرئيس عن غزة باحتفالية وطن السلام

حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"
حسن رضوان

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب “المصريين”، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية وطن السلام بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، موضحًا أنها تضمنت رسائل قوية ومؤثرة، بدأت بحرارة الترحيب والشكر للضيوف والفنانين المشاركين، مما عكس روح الوحدة والتقدير للجهود المبذولة لإنجاح هذا اليوم.

وأضاف “أبو العطا”، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتؤكد على مواقف مصر الوطنية والثابتة إزاء القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، موضحًا أن الإعلان الصريح عن رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو تأكيد تاريخي على التمسك بالثوابت القومية وحماية الأمن القومي المصري، ودعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي مثلت إشادة ضمنية بقوة وعزيمة الشعب المصري، حين أكد أن الشعب الذي يرفض الهزيمة يتمكن من تحقيق النصر، والنصر يتحقق بقوة الشعب أولا، مشيرًا إلى أن هذه العبارة بمثابة تحية للوعي الوطني والقدرة على تجاوز التحديات، مؤكدًا أن كلمة الرئيس كانت مباشرة ومركزة، حيث جمعت بين الشكر والترحيب من جهة، وتأكيد المواقف السياسية الراسخة من جهة أخرى.

ولفت إلى أن التأكيد على رفض التهجير والسعي لإنهاء معاناة الفلسطينيين يضع موقف مصر الأخلاقي والإنساني في صدارة المشهد الإقليمي، ويؤكد على الدور المحوري للقاهرة في إدارة الأزمة، والتركيز على أن مصر لم تظلم ولم تتعد على حقوق الآخرين يعكس التزام الدولة بالمبادئ القانونية والأخلاقية، وهي رسالة طمأنة للداخل وتأكيد للشرعية الدولية، موضحًا أن الإشارة إلى أن "النصر يتحقق بقوة الشعب أولاً" هي دعوة لتعزيز الجبهة الداخلية، وتذكير بأن قوة الدولة تبدأ من تماسك مواطنيها وإرادتهم في رفض الاستسلام للهزيمة.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي كانت خطابًا وطنيًا جامعًا، أكد على الثوابت المصرية، وسلط الضوء على الإرادة الشعبية كقوة دافعة للنصر والسلام.

مجلس الشيوخ رئيس حزب “المصريين عبد الفتاح السيسي وطن السلام

