الخارجية: مصر تولي أبناءها بالخارج اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن

أكد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تولي أبناءها في الخارج اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن وسفراء له في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مساعد وزير الخارجية مع أبناء الجالية المصرية بمقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للاطلاع المباشر على أوضاع الجالية المصرية والاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات القنصلية لهم.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية المصرية على تعزيز التواصل الدائم مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج.

واستعرض السفير حداد الجوهري أبرز جهود الوزارة في رعاية المواطنين المصريين بالخارج وتيسير حصولهم على الخدمات القنصلية بكفاءة وسرعة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع المصريين في مختلف دول العالم وتعمل على حل أي تحديات تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها.

كما استمع إلى مداخلات أبناء الجالية التي تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بالتعليم والإقامة والخدمات القنصلية وسبل تعزيز الروابط الثقافية والوطنية مع أرض الوطن.

واستعرض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج عددًا من المبادرات التي أطلقتها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتقديم مختلف أوجه الدعم للجالية المصرية في الخارج، ومن بينها مبادرات: “بنكك في مصر”، “افتح حسابك في مصر”، “تيسير التحويلات النقدية وتخفيض تكلفتها”، “مزرعتك في مصر”، “تأمينك في مصر”، و”مدرستك في مصر”، والتي تهدف جميعها إلى توفير التسهيلات للمصريين بالخارج.

وفي ختام اللقاء، أعرب مساعد وزير الخارجية عن تقديره العميق للجالية المصرية في جدة على ما تبديه من انتماء وحرص على تمثيل مصر بصورة مشرفة.

كما ثمّن الدور الكبير الذي تقوم به القنصلية العامة في جدة في خدمة الجالية وتعزيز جسور التواصل الدائم مع أبناء مصر في المملكة العربية السعودية.