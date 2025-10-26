قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل
نجوم الفن يشاركون أحمد جمال وفرح الموجي فرحتهما في حفل زفاف أسطوري بالقاهرة|فيديو
دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي
ترامب: قطر تعد قوات لحفظ السلام في غزة لضمان استمرار وقف إطلاق النار
هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح
سفير مصر في لندن يبحث مع الخارجية البريطانية الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية
طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو
ياسر ريان: توروب استسهل مواجهة نوار البوروندي.. وتغييراته أربكت الأهلي
المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية: صالة نادي النادي جاهزة لكل المنافسات وتستوعب 7500 متفرج|فيديو
الحكم في استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر.. اليوم
زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف
الخارجية: مصر تولي أبناءها بالخارج اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن

مساعد وزير الخارجية يلتقى بأبناء الجالية المصرية في جدة
أ ش أ

أكد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تولي أبناءها في الخارج اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن وسفراء له في مختلف المجالات. 

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مساعد وزير الخارجية مع أبناء الجالية المصرية بمقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للاطلاع المباشر على أوضاع الجالية المصرية والاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات القنصلية لهم.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية المصرية على تعزيز التواصل الدائم مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج.

واستعرض السفير حداد الجوهري أبرز جهود الوزارة في رعاية المواطنين المصريين بالخارج وتيسير حصولهم على الخدمات القنصلية بكفاءة وسرعة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع المصريين في مختلف دول العالم وتعمل على حل أي تحديات تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها. 

كما استمع إلى مداخلات أبناء الجالية التي تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بالتعليم والإقامة والخدمات القنصلية وسبل تعزيز الروابط الثقافية والوطنية مع أرض الوطن.

واستعرض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج عددًا من المبادرات التي أطلقتها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتقديم مختلف أوجه الدعم للجالية المصرية في الخارج، ومن بينها مبادرات: “بنكك في مصر”، “افتح حسابك في مصر”، “تيسير التحويلات النقدية وتخفيض تكلفتها”، “مزرعتك في مصر”، “تأمينك في مصر”، و”مدرستك في مصر”، والتي تهدف جميعها إلى توفير التسهيلات للمصريين بالخارج.

وفي ختام اللقاء، أعرب مساعد وزير الخارجية عن تقديره العميق للجالية المصرية في جدة على ما تبديه من انتماء وحرص على تمثيل مصر بصورة مشرفة.

كما ثمّن الدور الكبير الذي تقوم به القنصلية العامة في جدة في خدمة الجالية وتعزيز جسور التواصل الدائم مع أبناء مصر في المملكة العربية السعودية.

