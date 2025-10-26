قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 سفينة وغادرته 15 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن للحاويات والبضائع العامة بالميناء 26 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، في بيان صحفي اليوم /الأحد/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25044 طنا تشمل 1000 طن يوريا و14501 طن كلينكر و2017 طن أسمنت معبأ و 7016 طن جبس معبأ و510 أطنان بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48801 طن تشمل 2718 طن قمح و 17951 طن ذرة و 9252 طن حديد و 746 طن خشب زان و 7500 طن خردة و 662 طن ابلاكاش و 1000 طن فول و 750 طن زيت طعام و 502 طن كسب عباد و 5700 طن فول صويا و 1500 طن بضائع متنوعة و1767 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 520 طنا .
وبلغت حركة الصادر من الحاويات 759 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 198 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 832 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 85679 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 48186 طنًا .

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2411 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 3576 حركة .

ميناء دمياط حركة الصادر البضائع

