تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 سفينة وغادرته 15 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن للحاويات والبضائع العامة بالميناء 26 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، في بيان صحفي اليوم /الأحد/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25044 طنا تشمل 1000 طن يوريا و14501 طن كلينكر و2017 طن أسمنت معبأ و 7016 طن جبس معبأ و510 أطنان بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48801 طن تشمل 2718 طن قمح و 17951 طن ذرة و 9252 طن حديد و 746 طن خشب زان و 7500 طن خردة و 662 طن ابلاكاش و 1000 طن فول و 750 طن زيت طعام و 502 طن كسب عباد و 5700 طن فول صويا و 1500 طن بضائع متنوعة و1767 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 520 طنا .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 759 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 198 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 832 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 85679 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 48186 طنًا .

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2411 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 3576 حركة .