مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن لاعب نادي حورية كوناكري الغيني

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن لاعب نادي حوريه كوناكري الغيني.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لأصحاب الذاكرة القوية .... من هذا الاعب ؟

يلعب حاليا في نادي حوريه كوناكري الغيني".

وإليكم صورة اللاعب:

مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار:

وفي إطار أخر ، كان قد طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤلاً للجماهير بعد تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي.

وكتب مهيب عبد الهادي :"الأهلي إلي دور المجموعات بعد الفوز علي ايجل نوار 1 /0 بأداء باهت ..... تعليقك ؟".

تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل المارد بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي دور الـ32 بعد الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب في بوروندي.

وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات المباراة وحاول لاعبوه فتح ثغرة في صفوف الفريق الضيف.