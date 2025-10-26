قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة قناة السويس تنفذ برنامج المدارس الخضراء والتنمية المستدامة لطلاب الإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

 نظمت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا بعنوان "المدارس الخضراء والتنمية المستدامة"، بمدرسة التحرير، استهدف (20) طالبًا وطالبة من طلاب المدرسة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من  الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء البرنامج بالتعاون بين إدارة تدريب أفراد المجتمع وإدارة التنمية المستدامة بـ إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية.

جاء تنفيذ البرنامج تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة نهلة صابر تاوضروس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيما، وقدم التدريب الدكتور محمود علي موسى سليمان، الأستاذ المساعد بكلية التربية، الذي تناول في محاضرته مفهوم الاستدامة ودور التعليم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تُعد إطارًا وطنيًا شاملاً يوجه جهود الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة تراعي التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.

تناول البرنامج محاور متعددة حول مفهوم المدارس الخضراء ودورها في بناء مجتمع واعٍ بيئيًا وصحيًا من خلال نظام تعليمي حديث يُدمج مبادئ الاستدامة في المناهج الدراسية ويعزز التفكير النقدي والمسؤولية المجتمعية.

كما استعرض المحاضر جهود الدولة في مجالات الصحة والبيئة والتعليم ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية إدماج موضوعات مثل تغير المناخ، التلوث، التنوع البيولوجي، والطاقة المتجددة في المناهج الدراسية، وتشجيع الطلاب على تنفيذ مشروعات بيئية عملية داخل المدارس، كإعادة التدوير والزراعة المدرسية والحفاظ على المساحات الخضراء.

وأكد البرنامج على أن تحقيق التنمية المستدامة في التعليم يتطلب تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية، بما يعزز القيم الإيجابية لدى الطلاب وينمي وعيهم بأهمية المشاركة في خدمة المجتمع المحلي، وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية. كما تم تسليط الضوء على أهمية التحول نحو المدارس الخضراء التي تعتمد على الطاقة النظيفة وتُعد بيئة تعليمية صديقة للإنسان والطبيعة معًا.

تم تنظيم البرنامج من قبل المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

يأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها الجامعة لتعزيز مفهوم التنمية المستدامة ونشر ثقافة المدارس الخضراء بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جيل قادر على تحقيق التنمية والابتكار وصون البيئة للأجيال القادمة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

الفاعليات
