محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال صيانة وتطوير صفايات الأمطار بمسير.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير في رفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء، من خلال تنفيذ أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة وتطوير صفايات الأمطار، وذلك تحت إشراف محمد صلاح، رئيس مدينة مسير.

كلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وكافة الأجهزة والقطاعات المعنية، برفع درجة الاستعداد مبكرًا لموسم الشتاء ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

كما شدد على تكثيف الجهود لرفع وتحسين منظومة النظافة، والاستمرار في تطهير شبكات الصرف الصحي، إلى جانب صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.