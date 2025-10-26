محافظ المنوفية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير وممشى سرس الليان الحضاري

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض الواقع بمدينة سرس الليان لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقها عواطف طاحون رئيس مدينة سرس الليان ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بشارع الشئون الاجتماعية بطول 1كم تقريبا واستثمارات 8 مليون جنية وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لمدينة سرس الليان بجملة استثمارات 19 مليون جنيه ، ووجه المحافظ بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية .

كما تفقد محافظ المنوفية التجهيزات النهائية لممشى سرس الليان الحضاري الجديد ، علي مساحة 6500م2 وبطول 650م ، ويضم الممشى برجولات خشبية ومحلات تجارية وأكشاك ومقاعد انتظار ومناطق خضراء وأرصفة وأعمدة ديكوريه حديثة ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بزيادة المظلات وزراعة الأشجار والبدء الفوري في إجراءات طرح المحلات لتعظيم موارد المحافظة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

هذا قد أكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بربوع المحافظة والسعي نحو تحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بشتى القطاعات التنموية وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .