قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
خايف ليه.. خالد الجندي: الرزق خاضع لمشيئة الله يؤتيه من يشاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيلا التعليم والصحة يبحثان آليات تنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ببني سويف

وكيلا وزارتي الصحة والتعليم ببني سويف
وكيلا وزارتي الصحة والتعليم ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المرحلة الابتدائية، ومسؤولي التنمية المستدامة، لمناقشة الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ المبادرة داخل مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالاستعداد الجيد والإعداد المتكامل لإطلاق المبادرة الرئاسية “عيون أطفالنا مستقبلنا”.

وخلال الاجتماع، رحّبت وكيل التعليم بالحضور، مثمنةً التعاون المثمر والبنّاء بين مديريتَي التعليم والصحة، مؤكدة أن المبادرة تأتي في إطار تعاون مشترك بين وزارات التعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة أبنائنا الطلاب.

كما وجّهت وكيل التعليم بضرورة توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات أمام الفرق الطبية المتخصصة التي ستتولى تنفيذ الفحوصات داخل المدارس، مشددةً على أهمية التزام جميع عناصر المنظومة بأداء أدوارهم على أكمل وجه، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، التي تستهدف توفير بيئة تعليمية وصحية سليمة للطلاب، وتحسين تحصيلهم الدراسي، وتوعيتهم وأولياء أمورهم بأهمية الفحص الدوري والعناية بصحة العيون.

من جانبه، أوضح وكيل الصحة أن المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا مستقبلنا" تستهدف الفحص المبكر لأمراض العيون لدى طلاب المدارس الابتدائية، وتشمل توفير العلاج المجاني للحالات التي يتم اكتشافها، سواء من خلال صرف النظارات الطبية أو إجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

كما استعرض وكيل الصحة الإجراءات التنظيمية وآليات التنفيذ الميداني للمبادرة، مشيرًا إلى أنها تتضمن تجهيز قواعد البيانات الخاصة بالطلاب، يليها تنفيذ الفحوصات داخل المدارس، ثم تصنيف الحالات وفقًا للاحتياج الطبي سواء نظارات أو تدخلات علاجية أو جراحية.

وفي ختام الاجتماع، أجاب وكيلا الوزارتين على عدد من التساؤلات والاستفسارات التي طرحها الحاضرون حول خطوات تنفيذ المبادرة، مؤكدين أن التنسيق المشترك بين التعليم والصحة هو حجر الأساس لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصحة طلاب المدارس، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكامل الجهود التنفيذية بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعين الصحي والتعليمي.

بني سويف الصحة ببني سويف تعليم بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

يفتح لك أبواب الرزق المغلقة

يفتح لك أبواب الرزق المغلقة.. ردّد هذا الذكر واستعد لألوان الأرزاق كلها

ترشيحاتنا

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

أمام عاشور

بعد تعافي إمام عاشور .. هذه أعراض التهاب الكبد أ

بالصور

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد