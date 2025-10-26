وكيلا التعليم والصحة يبحثان آليات تنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ببني سويف

عقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المرحلة الابتدائية، ومسؤولي التنمية المستدامة، لمناقشة الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ المبادرة داخل مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالاستعداد الجيد والإعداد المتكامل لإطلاق المبادرة الرئاسية “عيون أطفالنا مستقبلنا”.

وخلال الاجتماع، رحّبت وكيل التعليم بالحضور، مثمنةً التعاون المثمر والبنّاء بين مديريتَي التعليم والصحة، مؤكدة أن المبادرة تأتي في إطار تعاون مشترك بين وزارات التعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة أبنائنا الطلاب.

كما وجّهت وكيل التعليم بضرورة توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات أمام الفرق الطبية المتخصصة التي ستتولى تنفيذ الفحوصات داخل المدارس، مشددةً على أهمية التزام جميع عناصر المنظومة بأداء أدوارهم على أكمل وجه، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، التي تستهدف توفير بيئة تعليمية وصحية سليمة للطلاب، وتحسين تحصيلهم الدراسي، وتوعيتهم وأولياء أمورهم بأهمية الفحص الدوري والعناية بصحة العيون.

من جانبه، أوضح وكيل الصحة أن المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا مستقبلنا" تستهدف الفحص المبكر لأمراض العيون لدى طلاب المدارس الابتدائية، وتشمل توفير العلاج المجاني للحالات التي يتم اكتشافها، سواء من خلال صرف النظارات الطبية أو إجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

كما استعرض وكيل الصحة الإجراءات التنظيمية وآليات التنفيذ الميداني للمبادرة، مشيرًا إلى أنها تتضمن تجهيز قواعد البيانات الخاصة بالطلاب، يليها تنفيذ الفحوصات داخل المدارس، ثم تصنيف الحالات وفقًا للاحتياج الطبي سواء نظارات أو تدخلات علاجية أو جراحية.

وفي ختام الاجتماع، أجاب وكيلا الوزارتين على عدد من التساؤلات والاستفسارات التي طرحها الحاضرون حول خطوات تنفيذ المبادرة، مؤكدين أن التنسيق المشترك بين التعليم والصحة هو حجر الأساس لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصحة طلاب المدارس، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكامل الجهود التنفيذية بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعين الصحي والتعليمي.