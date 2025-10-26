التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا وكهرباء الإسماعيلية

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا وكهرباء الإسماعيلية ، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبدء كهرباء الإسماعيلية متراجعاً أمام هجوم سيراميكا كليوباترا خلال مجريات الشوط الأول.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - حسين السيد - عمرو قلاوة - عمر الجزار - أحمد سمير.



