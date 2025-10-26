الحدث الأهم في القرن 21.. أحمد موسى للمصريين: اقعدوا في البيت اتفرجوا على بلدكم

قال الإعلامي أحمد موسى إن العالم ينتظر احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، ويوم السبت المقبل ستقدم مصر مشهدا تاريخيا؛ باعتباره الحدث الأهم في القرن 21.

وأضاف أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد قائلا: يوم السبت شغالين من 8 الصبح لحين انتهاء الحفلة، حتى لو انتهت الفجر، و500 قناة عالمية تقدموا بطلب لنقل بث افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابع أحمد موسى قائلا: “إن شاء الله هنعمل افتتاح عالمي وياريت تقعدوا تتفرجوا على بلدكم، والتجهيزات التي تتم في محيط المتحف شيء مبهر، سواء في الطرق أو المشروعات بالطريق الدائري والهوية البصرية... وغيرها”.

افتتاح المتحف المصري

وأشار أحمد موسى إلى أن افتتاح المتحف المصري سيكون نقلة نوعية في منظومة السياحة، بكافة أشكالها، ومستهدف من 20 لـ30 ألف سائح للمتحف عقب حفل الافتتاح.

واختتم أحمد موسى: “جلست مع مسئول كبير في البلد 4 ساعات وشرح لي كل تفصيلة عن تدشين المتحف المصري الكبير، ويوم السبت سنستضيف الدكتور مصطفى وزيري على مباشرة على قناة صدى البلد؛ للحديث عن مشاركته في تدشين هذا المتحف العظيم”.

