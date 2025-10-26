قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
الحدث الأهم في القرن 21.. أحمد موسى للمصريين: اقعدوا في البيت اتفرجوا على بلدكم

محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن العالم ينتظر احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، ويوم السبت المقبل ستقدم مصر مشهدا تاريخيا؛ باعتباره الحدث الأهم في القرن 21.

وأضاف أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد قائلا: يوم السبت شغالين من 8 الصبح لحين انتهاء الحفلة، حتى لو انتهت الفجر، و500 قناة عالمية تقدموا بطلب لنقل بث افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابع أحمد موسى قائلا: “إن شاء الله هنعمل افتتاح عالمي وياريت تقعدوا تتفرجوا على بلدكم، والتجهيزات التي تتم في محيط المتحف شيء مبهر، سواء في الطرق أو المشروعات بالطريق الدائري والهوية البصرية... وغيرها”.

افتتاح المتحف المصري

وأشار أحمد موسى إلى أن افتتاح المتحف المصري سيكون نقلة نوعية في منظومة السياحة، بكافة أشكالها، ومستهدف من 20 لـ30 ألف سائح للمتحف عقب حفل الافتتاح.

واختتم أحمد موسى: “جلست مع مسئول كبير في البلد 4 ساعات وشرح لي كل تفصيلة عن تدشين المتحف المصري الكبير، ويوم السبت سنستضيف الدكتور مصطفى وزيري على مباشرة على قناة صدى البلد؛ للحديث عن مشاركته في تدشين هذا المتحف العظيم”.
 

