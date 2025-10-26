أبو الغيط: مصر وضعت تحت السلاح مليون جندي جاهز للحرب في 1973

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مصر وضعت تحت السلاح مليون جندى جاهز للحرب خلال أكتوبر 1973 استعدادا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

الزعيم الراحل أنور السادات

وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العملية العسكرية في حرب أكتوبر تعكس إرادة حديدية لرئيس حديدي وذلك في حديثه عن الزعيم الراحل أنور السادات.

وقال إن القرن العشرين شهد سعد زغلول وثورة 19 ومحمد فريد وعبد الناصر وهم من القادة المخلصين، مؤكدا أنه يعتبر السادات هو القائد العظيم في القرن العشرين لما بذله في الحرب والسلام.

وشدد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أنه كان يسجل ما يراه ويشاهده فى أجندة يوم 5 أكتوبر 73 وتوقف في نهاية نوفمبر من العام ذاته، معلقا: كتبت كل ما شاهدته وما أعلمه في كتاب( شهادتي) بنسبة 85 %.

وأوضح أن ألمانيا وفرنسا يمنعون قادتهم من كتابه يومياتهم خوفا من وقوعها في يد الأعداء، مضيفا أنه لم يتطرق إلى أشياء معينة لأنها قد تكشف عن أمور لا ينبغى الكشف عنها.

وأضاف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لم يتطرق بنسبة 10 % إلى غير المسموح البوح به لأنه يتعلق بالأمن القومي المصري، حيث هناك أسرار وتفاصيل عن حرب أكتوبر لم تكشف حتى الآن.

