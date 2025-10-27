اليوم.. محاكمة 59 متهما بنشر أخبار كاذبة

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 59 متهما بتهمة نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 13673 لسنة 2024.

محاكمة 59 متهما بنشر أخبار كاذبة

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 1992 وحتى 14 يناير 2023، انضم المتهمون جميعا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين الثالث والثاني عشر إرتكاب جريمة تمويل الإرهابية، ووجه لبعض المتهمين تهم التحريض علي إرتكاب جريمة إرهابية من خلال نشر منشورات علي حسابتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض علي التجمهر، ووجه لهم نشر أخبار كاذبة.