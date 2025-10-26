عفاف رشاد لـ صدى البلد: أستعد لتصوير الجزء السادس من «المداح» (فيديو)

كشفت الفنانة عفاف رشاد في تصريح خاص لـ«صدى البلد» عن استعدادها للمشاركة في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في أجزائه السابقة.

وقالت عفاف رشاد في في تصريحات خاصة لصدي البلد : «نستعد لبدء تصوير الجزء السادس من مسلسل المداح خلال شهر نوفمبر المقبل بإذن الله، استعدادًا لعرضه في عام 2026».

ويُعد مسلسل «المداح» من أبرز الأعمال الدرامية التي تُعرض في موسم رمضان، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان، ، وإخراج أحمد سمير فرج.

وأكدت عفاف رشاد أنها سعيدة بالاستمرار في تقديم العمل، الذي أصبح من العلامات المميزة في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الجزء الجديد سيحمل العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة.



