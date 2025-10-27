زاهي حواس: هذه الأسباب أكسبت المتحف المصري الكبير شهرة عالمية

أكد عالم الآثار العالمي الدكتور زاهي حواس أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا ضخمًا، ويعد يومًا تاريخيًا ليس لمصر فقط، بل لكل المتاحف في العالم.

وتساءل خلال مداخلة مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار: "هل يوجد أي متحف عالمي مثل اللوفر وغيره حصل على دعاية مثل التي حصل عليها المتحف الكبير؟ ما حصلش، ولأول مرة في تاريخ كل متاحف الدنيا يأخذ متحف هذا الحجم من الدعاية. أنا سافرت خلال العامين الماضيين إلى دول كثيرة في العالم، وكنت أتلقى أسئلة من كل الناس، من مواطنين ومسؤولين في الخارج، متى سوف تفتحون المتحف الكبير؟".

وأوضح حواس أن الدعاية الخاصة بالمتحف وصلت إلى كل مكان في العالم، مبينًا أن وصول هذه الدعاية إلى كل أنحاء الدنيا له عدة أسباب؛ أولها أن المتحف الكبير هو أكبر متحف في العالم، فعلى سبيل المثال مساحته تزيد بنحو 330 متر مكعب عن متحف المتروبوليتان. أما العامل الثاني فهو أن المتحف الكبير بُني مرتبطًا بصريًا بالأهرامات، والعامل الثالث هو وجود بطل لا مثيل له، وهو الملك توت عنخ آمون، الذي لا يوجد له منافس حول العالم.

وشدد قائلًا: "هذه العوامل الثلاث جعلت المتحف الكبير ينال تلك الشهرة العظيمة، وأعتقد أن يوم السبت القادم سيكون عيدًا لكل متاحف العالم، لأنه مؤسسة ثقافية كبيرة".

وعن ذكرياته مع وضع حجر الأساس للمتحف الكبير عام 2002، قال حواس إن الفكرة بدأها الفنان فاروق حسني، حيث كان الهدف إنشاء أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، وتم وضع حجر الأساس عام 2002.

وأضاف: "كنت وقتها مديرًا لمنطقة آثار أهرامات الجيزة، وبعدها بخمسة عشر يومًا أصبحت أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار، وقمنا بتنظيم عدد من المعارض الخارجية المؤقتة لآثار الملك توت عنخ آمون، وتم توجيه عائدها، الذي وصل إلى 120 مليون دولار، لبناء معامل الترميم والمخازن بالمتحف المصري الكبير، بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال".

وعن مكاسب مصر من هذا الحدث، قال حواس: "نحن دولة لديها مشكلات اقتصادية، ومع ذلك أنفقنا مليارات الدولارات، لأن مصر ورئيسها وحكومتها يصونون الآثار، فهي ليست ملكًا لمصر فقط، بل ملك للعالم كله، فضلًا عن المكاسب السياسية المنتظرة، مع وصول ما لا يقل عن ستين ملكًا ورئيسًا ورئيس حكومة للمشاركة في الافتتاح".