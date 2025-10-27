ضبط 40 مخالفة لسيارات السرفيس لتقسيم خطوط السير وتحصيل أجرة زائدة بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن جهاز السرفيس والنقل الجماعي تمكن من ضبط ٤٠ مخالفة متنوعة، شملت تقطيع خطوط السير وتحصيل أجرة زائدة، والوقوف في مواقف عشوائية وذلك خلال أربع حملات تفتيشية مفاجئة نُفذت منذ الساعات الأولى من الصباح بمناطق اللبيني فيصل ومجمع المدارس بشارع الطيار فكري بإمبابة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة اليومية الدقيقة لمدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير الرسمية والتصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو تعطيل حركة المرور.

ونُفذت الحملات بقيادة اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد من السيارات المخالفة، وفض موقفين عشوائيين، أحدهما أمام سوبر ماركت أولاد رجب باللبيني فيصل، والآخر بمجمع المدارس بإمبابة، مع التحفظ على ثلاث سيارات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما تم تشكيل حملتين فور ورود شكاوى من المواطنين، بتوجيه مباشر من محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، الذي شدد على سرعة التدخل لإزالة المواقف العشوائية التي تعيق الحركة المرورية وتتسبب في تكدسات بالطرق.

وأكد المحافظ أن شكاوى المواطنين تحظى بالأولوية القصوى، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة تستقبلان البلاغات على مدار الساعة ويتم تحويلها فورًا إلى جهة الاختصاص للتدخل العاجل و إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار تنفيذ الحملات اليومية المكثفة لضبط منظومة النقل الجماعي وتحقيق الانضباط داخل المواقف وخطوط السير مؤكدًا أن أولوية العمل خلال الفترة الحالية تتمثل في ضمان راحة المواطنين وعدم استغلالهم مع الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية .