قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 40 مخالفة لسيارات السرفيس لتقسيم خطوط السير وتحصيل أجرة زائدة بالجيزة

حملات السرفيس
حملات السرفيس
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن جهاز السرفيس والنقل الجماعي تمكن من ضبط ٤٠ مخالفة متنوعة، شملت تقطيع خطوط السير وتحصيل أجرة زائدة، والوقوف في مواقف عشوائية وذلك خلال أربع حملات تفتيشية مفاجئة نُفذت منذ الساعات الأولى من الصباح بمناطق اللبيني فيصل ومجمع المدارس بشارع الطيار فكري بإمبابة.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة اليومية الدقيقة لمدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير الرسمية والتصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو تعطيل حركة المرور.
ونُفذت الحملات بقيادة اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد من السيارات المخالفة، وفض موقفين عشوائيين، أحدهما أمام سوبر ماركت أولاد رجب باللبيني فيصل، والآخر بمجمع المدارس بإمبابة، مع التحفظ على ثلاث سيارات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما تم تشكيل حملتين فور ورود شكاوى من المواطنين، بتوجيه مباشر من محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، الذي شدد على سرعة التدخل لإزالة المواقف العشوائية التي تعيق الحركة المرورية وتتسبب في تكدسات بالطرق.
وأكد المحافظ أن شكاوى المواطنين تحظى بالأولوية القصوى، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة تستقبلان البلاغات على مدار الساعة ويتم تحويلها فورًا إلى جهة الاختصاص للتدخل العاجل و إتخاذ الإجراءات اللازمة. 
وشدد محافظ الجيزة على استمرار تنفيذ الحملات اليومية المكثفة لضبط منظومة النقل الجماعي وتحقيق الانضباط داخل المواقف وخطوط السير مؤكدًا أن أولوية العمل خلال الفترة الحالية تتمثل في ضمان راحة المواطنين وعدم استغلالهم مع الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية .

حملات السرفيس اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

أرشيفية

اتفاق تجاري أمريكي صيني يدفع أسعار النفط للارتفاع

السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الجامعة العربية تشارك في اجتماع رفيع المستوى لتنفيذ حل الدولتين بالرياض

السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يتوجه إلى بيروت في زيارة تستغرق يومين

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد