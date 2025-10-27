استخدامات الأجهزة الذكية.. جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا لطلاب المدارس

نظمت جامعة قناة السويس ، برنامجا تدريبيا بعنوان : “الاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية وآثاره على طلاب المدارس”، بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات، بمشاركة 40 طالبة من المدرسة.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي البرنامج في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعة في نشر الوعي الرقمي بين طلاب المدارس، ورفع مستوى الثقافة التقنية الآمنة، وبإشراف أكاديمي من الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وإشراف تنفيذي من الدكتورة نهلة صابر تاوضروس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيما تولى تنفيذ البرنامج المهندسة وفاء إمام أحمد، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

وقدم المحاضرة الدكتور باسم عبد الغني أحمد عبد الغني، مدرس تكنولوجيا التعليم بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، الذي تناول من خلال محاضرته أبرز المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية، ومنها التنمر الإلكتروني، وقرصنة البيانات والاختراقات الإلكترونية، والإدمان الرقمي، والمحتوى السيئ والتحديات الخطيرة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرق إلى مفهوم التنمر الإلكتروني بوصفه أحد أخطر أشكال العنف الرقمي الذي يمارس عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا آثاره المدمرة على الصحة النفسية للطلاب، وطرق الوقاية من مخاطره من خلال الوعي الرقمي والحذر في التعامل مع المنصات الإلكترونية. كما تناول ظاهرة الإدمان على الأجهزة الذكية، وما تسببه من انفصال عن الواقع والشعور بالقلق والتوتر عند الابتعاد عن استخدام الهاتف، مؤكدًا أهمية وضع حدود زمنية للاستخدام وتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة البديلة مثل القراءة والرياضة.

وتضمن التدريب أيضًا مناقشة التحديات الرقمية الخطيرة مثل "تحدي الحوت الأزرق" و"تحدي المرآة" التي تشجع على السلوكيات الضارة، إلى جانب التحذير من المحتويات غير الأخلاقية والألعاب العنيفة التي تؤثر سلبًا على سلوك النشء وتوازنهم النفسي.

وأكد المحاضر على أهمية تعزيز الوعي والمسؤولية الرقمية من خلال الحوار بين الأهل والطلاب، وتبني ثقافة المراقبة الواعية لاستخدام الأجهزة الذكية، ونشر قيم الأمان والاحترام في التعامل مع العالم الرقمي.

وفي ختام البرنامج، شدد المشاركون على أن بناء مجتمع رقمي آمن يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والأسر ووسائل الإعلام، لنشر الوعي بمخاطر الاستخدام المفرط وغير الآمن للتقنيات الحديثة، وغرس قيم الانضباط والمسؤولية في التعامل مع التكنولوجيا.