خلال تنفيذي الشرقية.. المحافظ: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي انتخابات مجلس النواب

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، مؤكداً أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على التجهيز والإعداد الجيد للمقار واللجان الانتخابية المحددة لاستقبال الناخبين والعملية الانتخابية والمقرر إجراؤها يومي 24 و 25 نوفمبر من الشهر القادم.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ،واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ،ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية ووكيل إدارة المرور وممثلاً عن الأوقاف والكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة الالتزام الكامل بعدم استخدام المباني والمنشآت الحكومية في أي دعاية انتخابيه والتنبيه على العاملين بعدم الاشتراك في حملات الدعاية الانتخابية، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي وقوات الأمن لمراجعة المقار الانتخابية لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وكذلك تأمين اللجان الانتخابية فضلاً عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن للوصول إلى مقار اللجان الانتخابية والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وإستكمال الحياة التشريعية.

كما أهاب محافظ الشرقية بجميع مواطني المحافظة ممن لهم حق التصويت بالانتخابات، بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني وإبداء الرأي بكل حرية في إطار من القانون والديمقراطية وذلك لأهميته في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية ولتظهر مصر بالصورة الحضارية التي تستحقها مصر أمام دول العالم.