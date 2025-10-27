قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
لجنة إغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية على جهودها المستمرة لدعم القطاع

غزة
غزة
عادل نصار

قدم محمد منصور المتحدث الإعلامى للجنة المصرية لإغاثة أهالى غزة، الشكر للقيادة المصرية على توجيهاتها الكريمة وجهودها المستمرة فى دعم قطاع غزة بهذه المرحلة الحساسة، مؤكدا أن أهالى القطاع يبعثون بسلامهم لكل الأشقاء المصريين.

وأضاف محمد منصور خلال مداخلة من دير البلح لبرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، أن اليوم دخلت معدات ثقيلة المصرية وهى خطوة مهمة فى دعم العمل الإنسانى والميدانى، منوها بأنها ستسهم فى البحث عن الجثث والمفقودين تحت الأنقاض، وتسهيل دخول المساعدات لتثبيت التهدئة فى قطاع غزة.

وأوضح محمد منصور أن دخول قطاع غزة يأتى فى إطار إنسانى، حيث نشاهد أكوام من الركام والأطلال للمنازل التى تم تدميرها، كما تسهم هذه المعدات فى فتح الطرقات وتعزيز صمود الفلسطينيين وتهيئة الحياة مجددا فى القطاع.

يُعد كلمة أخيرة البرنامج الرئيسي للقناة، ويُعرض من السبت إلى الثلاثاء أسبوعيًا في نفس الموعد، ليفتح ملفات سياسية واقتصادية وفنية وثقافية ورياضية، إلى جانب القضايا المجتمعية والدينية.

ويعتمد كلمة أخيرة على متابعة يومية لأبرز القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مع طرح جميع وجهات النظر عبر لقاءات مباشرة، مداخلات هاتفية، وفيديوهات توضح أبعاد القضايا المطروحة، ويتضمن البرنامج، حوارات موسعة، مناظرات، وتحقيقات مصورة تقدم معالجة متعمقة وشاملة للملفات المهمة، بما يكشف الجوانب المختلفة.

اللجنة المصرية غزة السيسي

