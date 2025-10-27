لجنة إغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية على جهودها المستمرة لدعم القطاع

قدم محمد منصور المتحدث الإعلامى للجنة المصرية لإغاثة أهالى غزة، الشكر للقيادة المصرية على توجيهاتها الكريمة وجهودها المستمرة فى دعم قطاع غزة بهذه المرحلة الحساسة، مؤكدا أن أهالى القطاع يبعثون بسلامهم لكل الأشقاء المصريين.

وأضاف محمد منصور خلال مداخلة من دير البلح لبرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، أن اليوم دخلت معدات ثقيلة المصرية وهى خطوة مهمة فى دعم العمل الإنسانى والميدانى، منوها بأنها ستسهم فى البحث عن الجثث والمفقودين تحت الأنقاض، وتسهيل دخول المساعدات لتثبيت التهدئة فى قطاع غزة.

وأوضح محمد منصور أن دخول قطاع غزة يأتى فى إطار إنسانى، حيث نشاهد أكوام من الركام والأطلال للمنازل التى تم تدميرها، كما تسهم هذه المعدات فى فتح الطرقات وتعزيز صمود الفلسطينيين وتهيئة الحياة مجددا فى القطاع.

