زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الأعلى للجامعات الأهلية يوافق على انتظام دراسة الطلاب الأربعة ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية على انتظام الطلاب الأربعة واستكمال دراستهم بالجامعة بشكل طبيعي، بما يضمن استقرارهم الأكاديمي وحفاظًا على مستقبلهم التعليمي.


وقد استقبل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، الطلاب بمكتبه، حيث أبلغهم بالقرار وحرص على طمأنة أولياء أمورهم، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وستوفر لهم كافة سبل الدعم والرعاية لاستكمال مسيرتهم التعليمية في بيئة جامعية آمنة ومحفزة على الإبداع والتميز.

وتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماهر مصباح، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، على سرعة الاستجابة وتفهمهم الكامل للملابسات والظروف التي أحاطت بموقف الطلاب، وحرصهم على إيجاد حل قانوني يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارهم في التعليم دون الإضرار بمستقبلهم.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة شاملة لموقف الطلاب الذين لم يُدرجوا في كشوف المجلس الأعلى للجامعات الأهلية في وقت سابق بسبب عدم استيفاء الحد الأدنى للقبول آنذاك، حيث حرصت الجامعة على التواصل مع الجهات المعنية والعمل على تسوية أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة.


وأكد الدكتور طارق على، رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، أن الجامعة تعمل وفق نهج تربوي وإنساني يراعي مصلحة الطالب، ولا تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات قد تواجهه، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويعكس التزام الجامعة برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، في إطار من الشفافية والانضباط والمسؤولية.

بني سويف الفشن ببا جامعة بني سويف

