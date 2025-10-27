الأعلى للجامعات الأهلية يوافق على انتظام دراسة الطلاب الأربعة ببني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية على انتظام الطلاب الأربعة واستكمال دراستهم بالجامعة بشكل طبيعي، بما يضمن استقرارهم الأكاديمي وحفاظًا على مستقبلهم التعليمي.



وقد استقبل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، الطلاب بمكتبه، حيث أبلغهم بالقرار وحرص على طمأنة أولياء أمورهم، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وستوفر لهم كافة سبل الدعم والرعاية لاستكمال مسيرتهم التعليمية في بيئة جامعية آمنة ومحفزة على الإبداع والتميز.

وتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماهر مصباح، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، على سرعة الاستجابة وتفهمهم الكامل للملابسات والظروف التي أحاطت بموقف الطلاب، وحرصهم على إيجاد حل قانوني يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارهم في التعليم دون الإضرار بمستقبلهم.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة شاملة لموقف الطلاب الذين لم يُدرجوا في كشوف المجلس الأعلى للجامعات الأهلية في وقت سابق بسبب عدم استيفاء الحد الأدنى للقبول آنذاك، حيث حرصت الجامعة على التواصل مع الجهات المعنية والعمل على تسوية أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة.



وأكد الدكتور طارق على، رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، أن الجامعة تعمل وفق نهج تربوي وإنساني يراعي مصلحة الطالب، ولا تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات قد تواجهه، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويعكس التزام الجامعة برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، في إطار من الشفافية والانضباط والمسؤولية.