مريهان حسين تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت الفنانة مريهان حسين صورا جديدة لها من أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت مريهان حسين أنظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية فستان ستان طويل باللون الأحمر ،ليكشف عن جمالها و أناقتها.

وكشفت الفنانة مريهان حسين عن أستكمالها تصوير فيلم الحارس مع النجم هاني سلامة.

وقالت مريهان حسين في لقاء لـ صدي البلد "" بستكمل حاليا تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة و الفيلم مميز و مختلف"

قصة فيلم الحارس

تدور أحداث فيلم الحارس في إطار من الغموض والإثارة حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازه التي يتورط فيها مجموعة من الشباب

أبطال فيلم الحارس

والفيلم يقوم ببطولته هاني سلامة ومحمود ياسين جونيور ومرام علي وميرهان حسين وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج ياسر سامي.