تقدير عالمي لحل مبتكر في مجال الصحة والسلامة.. تفاصيل

صرح المهندس أحمد الحراني، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيزة سيستمز، بأن التكريم من الاتحاد الدولي لإدارة المشروعات يعكس التزام الشركة بالابتكار والتفاني في تقديم حلول متطورة.

وأضاف أن الجائزة تسلط الضوء على دور جيزة سيستمز في تعزيز السلامة في قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أهمية الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة في مواجهة التحديات الحالية.

وأكد الحراني أن المشروع الجديد يمثل نموذجًا مرنًا وقابلًا للتطوير، مما يتيح للشركة تحقيق مزيد من النمو وتعزيز مكانتها في السوق.

وفازت شركة "جيزة سيستمز" بالجائزة الذهبية لإدارة الابتكار لعام 2025، وذلك خلال حفل توزيع جوائز IPMA العالمية الرابع والثلاثين في برلين. هذه الجائزة جاءت تقديرًا لحلها المبتكر في مجال البيئة والصحة والسلامة والأمن (EHSS) المصمم خصيصًا لقطاع النفط والغاز، حيث يواجه القطاع تحديات متزايدة في السلامة.

يوفر المشروع منصة سلامة رقمية متكاملة تشمل تحليلات الفيديو المتقدمة والمراقبة في الوقت الفعلي لتعزيز سلامة العاملين والأصول. تشمل الميزات مراقبة الأماكن المغلقة وكشف الغازات وتتبع العاملين باستخدام تقنية التعرف على الوجوه، مما يسهم في تحسين مستويات الأمان وزيادة الكفاءة التشغيلية.