حملة مسائية لتموين الإسكندرية على الأسواق

نفّذ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية المهندس جمال عمار حملة مسائية على الأسواق، في إطار خطة المديرية لتكثيف المتابعة الميدانية وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة لحماية المستهلك وضبط المنظومة التموينية بالمحافظة.



وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تموينية متنوعة، شملت عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفة لأحد منافذ مشروع "جمعيتي".



وفي سياق متصل، استضافت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة محمد حفني عضو مجلس إدارة الغرفة، المهندس جمال عمار، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة وتجارة الحلويات، باعتباره من القطاعات الحيوية ضمن منظومة التجارة الداخلية، خاصة في ظل تميز الإسكندرية بوجود عدد كبير من المصانع والتجار ذوي الجودة العالية في هذا المجال.



كما تم خلال اللقاء، استعراض القوانين المنظمة للرقابة على القطاع، والتأكيد على أهمية الدور الرقابي والتوعوي الذي تقوم به مديرية التموين لحماية المستهلك وضبط الأسواق، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات واستقرار الأسعار.

