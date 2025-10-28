جدل واسع حول شكل سيلينا غوميز في "In the Dark".. تجميل أم تأثير إضاءة؟

أثارت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز موجة من الجدل بين جمهورها بسبب أحدث ظهور لها في أغنيتها الجديدة "In the Dark"، بعد أن بدت ملامحها مختلفة عما اعتاد عليه المتابعون، ما دفع البعض للتكهن بأنها خضعت لإجراءات تجميلية جديدة.

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المتابعون عن سبب التغيير الكبير في ملامح سيلينا، خاصة أنها معروفة بجمالها الطبيعي. وانقسمت الآراء بين من عزى الأمر إلى الإضاءة والمكياج، ومن اعتبر أن التغيير يعود إلى إجراءات تجميلية فعلية.

وعبر بعض المعجبين عن صدمتهم، حيث كتب أحدهم: "نتيجة محتملة لجراحة تجميل فاشلة"، بينما أشار آخر بطريقة ساخرة إلى أنها "من علي بابا". كما تصدرت عبارات مثل "جرعة مضاعفة من الفيلر" و تجميل فاشل" قائمة الترند خلال ساعات قليلة، مع مقارنة صورها الجديدة بقديمة، واعتبار بعض المستخدمين أن ملامحها بدت متجمدة أو متعبة.

في المقابل، دافع آخرون عن النجمة، مشيرين إلى أن إصابتها المزمنة بمرض الذئبة وخضوعها لعلاجات مرتبطة بالمرض قد يكون سبب التغيير في شكل وجهها، مؤكدين أن المظهر الجديد لا يعني بالضرورة خضوعها لتجميل.

يبقى جمهور سيلينا في حالة ترقب لمعرفة المزيد عن سبب هذا التحول في مظهرها، وسط استمرار النقاش بين مؤيد ومعارض على منصات التواصل الاجتماعي.