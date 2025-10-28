تدريب 90 من الفريق الطبي بمستشفى الفشن على احتياطات مكافحة العدوى

نظّمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة تدريبًا مكثفًا بمستشفى الفشن، استهدف 90 من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والفنيين، وذلك للتدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، وبمتابعة الدكتورة هناء حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى.

وقام بالتدريب الدكتور محمد عبد الغفار، مسؤول مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بإدارة مكافحة العدوى، بمشاركة سهير سيد وسميرة صلاح، عضوي فريق مكافحة العدوى بالمديرية.

يأتي هذا التدريب ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية، وتعزيز التزام المنشآت الصحية بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن بيئة آمنة للمرضى والفريق الطبي على حد سواء.