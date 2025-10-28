العمل تبحث استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الوزارة

التقى وزير العمل محمد جبران، ممثلين عن شركتي إنجو مصر ومايكروسوفت، لبحث سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة تصور متكامل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون العمل وتسهيل الحصول على المعلومات والإجراءات بشكل دقيق وسريع، إلى جانب توظيف التكنولوجيا في مراقبة اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لضمان بيئة عمل آمنة.

كما تناول الاجتماع إمكانية مساعدة أصحاب المهن الحرة في تسجيل بياناتهم إلكترونيًا وإصدار كارنيهات مهنية موحدة لهم، بما يضمن تنظيم أوضاعهم القانونية ومنحهم تراخيص رسمية، خاصة أنهم يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين داخل المنازل.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وزارة العمل للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء نظام إداري حديث يعتمد على الابتكار والتقنيات الذكية في خدمة المواطن وسوق العمل.