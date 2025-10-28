قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

برلمانية توضح أهمية التعاون المصري العربي في خلف فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي

النائبة إيفلين متي
النائبة إيفلين متي
حسن رضوان

قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على الدول العربية الشقيقة يعكس رؤية واضحة للدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضافت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ" صدي البلد"، أن الاجتماع شهد استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

توسيع مجالات التبادل التجاري والصناعي والزراعي

وقالت إن التركيز على التعاون مع الدول العربية يأتي في إطار استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة وتوسيع مجالات التبادل التجاري والصناعي والزراعي، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين لضمان نجاح المشروعات واستقرار بيئة الأعمال.

وأضافت أن هذه اللقاءات تؤكد استمرار الدولة في دعم التكامل العربي الاقتصادي، وتشجيع الشراكات الاستثمارية التي تحقق المنافع المشتركة، مؤكدة أن القطاعات المستهدفة، وخاصة الصناعة والطاقة والزراعة والعقارات، تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

وقالت النائبة إيفلين متي إن الحكومة نجحت في خلق مناخ استثماري جاذب من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، متطلعة إلى أن تستثمر الشركات العربية والمستثمرون في هذه الفرص الواعدة بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة التنمية الشاملة في جميع المجالات.

وأضافت أن التواصل المستمر مع المستثمرين والشركاء العرب يعد خطوة استراتيجية نحو مستقبل واعد للشراكات الاقتصادية العربية، مؤكدة أن مصر تمتلك مقومات ضخمة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

مجلس الوزراء تعزيز النمو الاقتصادي النائبة إيفلين متي لجنة الصناعة اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يرحب بقرار الحكومة البريطانية بتمويل حماية المساجد والمراكز الإسلامية

ندوة مدرسية بدمياط

أوقاف دمياط تنظم ندوات حول التنمر والعنف المدرسي ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

جانب من نشاط الواعظات

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. واعظات الأوقاف يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

