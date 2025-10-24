تقديم شكوى لمجلس الوزراء من تليفونك.. الطريقة والخطوات

يبحث المواطنون الراغبون في تقديم الشكاوي لمعرفة كيفية تقديمها، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التي تواصل تلقي شكاوى المواطنين واستغاثاتهم على مدار الساعة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز جسور التواصل الفعال بين الحكومة والمواطنين، وضمان سرعة الاستجابة لمشكلاتهم في مختلف القطاعات الخدمية والإدارية.

تقديم شكوي لمجلس الوزراء من تليفونك .. الطريقة والخطوات

وتمثل المنظومة أداة رسمية تهدف إلى توحيد قنوات استقبال الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا، بما يضمن الشفافية وسرعة حل المشكلات وتحقيق رضا المواطنين عن أداء الجهات الحكومية المختلفة.

وقد أتاحت الحكومة من خلال الموقع الرسمي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إمكانية تقديم الشكوى ومتابعتها إلكترونيا بخطوات بسيطة وسهلة من أي مكان داخل الجمهورية دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة حكومية.

تبدأ الخطوات بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظومة، ثم إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الأساسية المطلوبة لتفعيل الحساب، وتشمل الاسم الرباعي، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، العنوان، المحافظة، وطبيعة مقدم الشكوى سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو سائحا أو ممثلا لإحدى الشركات أو من ذوي الهمم.

وبعد إتمام عملية التسجيل وإنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور، يتمكن المواطن من الدخول إلى حسابه واختيار أيقونة "تسجيل شكوى جديدة" من قائمة الخدمات المتاحة على الموقع، ثم تحديد الجهة أو الوزارة أو القطاع المعني بالشكوى وفقا لطبيعتها سواء كانت خدمية أو إدارية أو فنية.

ويطلب من مقدم الشكوى كتابة عنوان مختصر للموضوع في الخانة المخصصة لذلك، مع شرح تفصيلي للحالة أو المشكلة التي يواجهها، موضحا الحل الذي يأمل الحصول عليه من الجهة المختصة. كما يمكنه إرفاق المستندات أو الصور الداعمة التي تساعد في توضيح الموقف وتسريع عملية البت في الشكوى.

وتؤكد المنظومة التزامها الكامل بالحفاظ على سرية بيانات المستخدمين، حيث تعامل جميع الشكاوى بسرية تامة، ويتم تحويلها إلى الجهات المختصة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إمكانية متابعة حالة الشكوى لحظة بلحظة من خلال الحساب الشخصي للمستخدم حتى يتم الرد الرسمي عليها وإغلاقها بعد التنفيذ.

وتتابع رئاسة مجلس الوزراء أداء المنظومة بشكل دوري من خلال تقارير الأداء التي تعرض على رئيس الوزراء، وذلك لضمان كفاءة العمل وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، إلى جانب رفع مستوى الرضا العام عن الخدمات الحكومية.

وتعد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة نافذة إلكترونية رسمية تمكن المواطنين من التواصل المباشر مع الحكومة بطريقة منظمة وموثقة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة في معالجة القضايا المختلفة، لتصبح وسيلة فاعلة في تحسين جودة الخدمات العامة في جميع محافظات الجمهورية.