رياضة

الدردير يعلق على شكوى الزمالك لجمهور الأهلي

عمرو الدردير
عمرو الدردير
سارة عبد الله

علق الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، على شكوى الزمالك جمهور النادي الأهلي، بسبب السب الجماعي للقلعة البيضاء.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “علي فكرة مراقب المباراة مسمعش هتاف جمهور الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري ومكتبش في تقريره حاجه، ورابطة الأندية مش بتاخد إلا بتقرير الحكم أو المراقب”.

وأعلن الكابتن محمد أبو العلا، مقدم برنامج "زملكاوي" أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، ضد جماهير النادي الأهلي، على خلفية الهتافات والسباب الجماعي ضد نادي الزمالك خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة  لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو العلا خلال برنامج زملكاوي :
"نادي الزمالك لا يمكن أن يقف صامتًا أمام ما حدث اليوم من جماهير الأهلي في ملعب المباراة، حيث تكرر السباب الجماعي ضد الزمالك بشكل فج ومستفز، وهذا الأمر مرفوض شكلًا وموضوعًا. إدارة النادي برئاسة الكابتن ستتقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على هيبة وكرامة نادي الزمالك".

وأكد أبو العلا أن الزمالك سيواصل الدفاع عن حقوقه بكل الطرق القانونية، مشيرًا إلى أن الأندية مطالبة جميعًا بالالتزام بميثاق الشرف الرياضي، والابتعاد عن إشعال الفتن بين الجماهير.

واختتم :"نطالب رابطة الأندية بتطبيق اللائحة بكل حزم، وأن يتم التعامل مع هذه الواقعة مثلما تم التعامل مع وقائع مشابهة سابقًا.

عمرو الدردير الزمالك جمهور النادي الأهلي

تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
درة
