شكوي الحكم وخصم النقاط| تفاصيل أخطر 4 دقائق في لقاء الأهلي وبيراميدز

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الجمهورية مواليد 2007، أحداثا صادمة والتي انتهت بعد بدايتها بـ4 دقائق بصافرة أطلقها حكم اللقاء عدي إبراهيم.لقاء الأهلي وبيراميدز عادة ما يتسم بالندية والقوة فى الفريق الأول أو قطاعات الناشئين لكن لم يسبق أن شهد أنسحاب أي فريق من المباراة لأي سبب من الأسباب.إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 أثار لغطا كبيرا ووجه مسوؤلي قطاع الناشئين فى الفريق السماوي اتهامات إلي حكم اللقاء وقرروا تقديم شكوي ضده إلي منطقة القاهرة.إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز



قرر حكم مباراة فريق الكرة بـ النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز في بطولة الجمهورية مواليد 2007 والتى جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين إلغاء اللقاء.



وجاء سبب قرار إلغاء الحكم مباراة الأهلي وبيراميدز نظرا لاعتراض فريق بيراميدز على احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي مواليد 2007.



كما أن قرار حكم لقاء الأهلي وبيراميدز جاء نظرا لـ قيامه بطرده رئيس قطاع الناشئين لفريق بيراميدز ولم يستجيب للقرار ورفض الخروج من الملعب اعتراضا على قراراته التحكيمية.تفاصيل صادمة في مباراة الأهلي وبيراميدز



كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن التفاصيل الكاملة فى أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 في دوري الجمهورية.





قال المصدر ذاته أن حكم اللقاء احتسب ضربة جزاء لصالح النادي الأهلي في أول 3 دقائق فما كان من جهاز نادي بيراميدز إلا أن نزل لـ أرضية الملعب واعترض وكذلك إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين نزل اعتراضا علي الحكم فقام حكم اللقاء بطرد إسلام شكري ورد عليه الأخير مش هطلع من الملعب.





تابع: حكم لقاء الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 فى دوري الجمهورية منح رئيس قطاع الناشئين فى نادي بيراميدز مهلة للخروج بعيدا عن الملعب وإلا هيلغي المباراة.





أضاف: إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين فى نادي بيراميدز أقسم أنه لن يخرج من الملعب وقال للحكم وريني هتلغي الماتش إزاي عاوزني أطلع طلع بتوع الأهلي هما كمان.استطرد: الحكم في قرار غير متوقع إنتظر الوقت القانوني وبعدها أطلق صافرة إلغاء المباراة لصالح النادي الأهلي وخرج رفقة طاقم التحكيم وخرج برا الملعب.





واختتم حديثه قائلا: بعدها ذهب المدير الفني الأجنبي لطاقم الحكام وطلبوا منهم استكمال المباراة ولكن طاقم التحكيم رفض استكمال المباراة إلا في حالة خروج إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بـ نادي بيراميدز خارج الملعب.







بيراميدز يوضح أزمة لقاء الأهلي







كشف إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز تفاصيل ما حدث في مباراة الأهلي والفريق السماوي بدوري الجمهورية لمواليد 2007 بعد قرار إلغاء اللقاء من جانب حكم المباراة بعد دقائق من بدايته.





وقال إسلام شكري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، إنه من المعروف أن تتواجد إدارات قطاعات الناشئين سواء رئيس القطاع وكذلك المساعدين سواء لنادي بيراميدز أو الأهلي صاحب الأرض في الجهة المقابلة من مكان وجود الأجهزة الفنية للفريقين، وهو مكان متعارف عليه والأمر ليس بجديد.أضاف إسلام شكري قائلا:" في الدقيقة الثانية من بداية المباراة وفي هجمة مرتدة سريعة تصدى لها حارس مرمى بيراميدز، وخرجت إلى ركنية، وتوجه ليلعبها لاعب فريق الأهلي، فوجئنا بأن الحكم احتسب ركلة جزاء رغم أنه كان بعيدا للغاية عن اللعبة وحتى أن حامل الراية لم يرفع رايته ويحتسبها ركلة جزاء.





أشار إلى أن الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بنادي بيراميدز توجه للحكم في الملعب لأن اللعبة واضحة ولا تستحق ركلة جزاء، قبل أن يتدخل هو بصفته رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي لتهدئة الأمور والموقف، وتحدث مع الحكم بأن الكرة ليست ركلة جزاء ولا شك في ذلك، ليفاجأ بأن الحكم يطرده ويطلب منه مغادرة الملعب، رغم أنه ليست من سلطة الحكم إلا معاقبة الأجهزة الفنية واللاعبين المذكورين في قائمة المباراة وليس المطالبة بطرد رئيس القطاع من الملعب.





أوضح أن الحكم أصر على خروجه من الملعب وكذلك قطاع الناشئين بالأهلي في وجود وليد سليمان رئيس القطاع وهنا رفض الأهلي طلبه لأنه ليس من سلطته إخراج إدارات القطاع من الملعب وبناء عليه ما يتم تطبيقه على بيراميدز يكون على الأهلي و إذا أراد ذلك فعلى الجميع الخروج لينصاعوا لتعليماته .





شدد على أن الحكم رفض استكمال مباراة فريق الأهلي ونظيره فريق بيراميدز بعد رفض إدارات قطاعي القلعة الحمراء والسماوي مغادرة الملعب، وقرر إيقاف اللعب وتوجه لغرفة الملابس قبل أن يقرر بعد نصف ساعة إبلاغ إداريي الفريقين بإلغاء اللقاء تماما في واقعة غريبة للغاية من جانب طاقم التحكيم.

بيراميدز يشكو حكم لقاء الأهلي







علق إيهاب المصري المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق بيراميدز مواليد 2007، على عدم استكمال مباراة الفريق أمام الأهلي في بطولة الجمهورية.







وقال إيهاب المصري : "ما حدث يعتبر فضيحة والمباراة كانت تبث على على صفحة الأهلي وننتظر الكشف عن ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي".





وتابع إيهاب المصري: "ركلة جزاء احتسبت من وحي خيال الحكم عدي إبراهيم بعد مرور 4 دقائق وتواجدنا في الملعب بعد احتساب القرار واعترضنا على احتساب الكرة".وأكمل إيهاب المصري: "لاعبو الأهلي والحكم المساعد توجهوا ناحية الركلة الركنية لتنفيذ الركلة وتفاجئ الفريقين باحتساب ركلة جزاء للأهلي".







وأشار إيهاب المصري: "وجدنا الحكم خارج أرض الملعب ثم غادر المباراة رغم تواجد نادي بيراميدز في أرضية الملعب وكذلك النادي الأهلي"، دون أن يطلق أي صافرة سواء بنهاية المباراة أو الكشف عن أي قرار".وأضاف إيهاب المصري: "قدمنا شكوى لاتحاد الكرة ضد الحكم عدي إبراهيم وهو من حكام منطقة القاهرة".







خصم نقاطيواجه نادي بيراميدز عقوبة صارمة وفقا للوائح المعمول بها فى حالة الإنسحاب من المباراة وتدوين حكم اللقاء الواقعة برمتها فى تقريره المقرر أن يرفعه لـ لجنة الحكام فى اتحاد الكرة.







وفي حال تم تطبيق اللائحة المعمول فى مسابقات دوري الجمهورية سوف يتم خصم ٦ نقاط من فريق بيراميدز بسبب الانسحاب.

