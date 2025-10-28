نائب محافظ البحر الأحمر تتابع ملفات التقنين والتصالح بحي جنوب الغردقة

أجرت ماجدة حنا، نائب المحافظ البحرالاحمر، اليوم، زيارة تفقدية إلى حي جنوب الغردقة لمتابعة سير العمل الإداري والاطلاع على موقف الملفات الجارية.

وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة تنفيذ تكليفات الدولة الخاصة بملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء.

وكان في استقبالها اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

وبدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة آليات العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، ثم انتقلت إلى إدارة أملاك الدولة للاطلاع على ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وخلال الجولة، شددت نائب المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحسين نسب الإنجاز في ملفات التقنين والتصالح، مؤكدة على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة داخل الحي لتحقيق التكامل الإداري وضمان الانتهاء من الملفات العالقة في أسرع وقت ممكن. كما وجهت بضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين وتوعيتهم بأهمية سداد مستحقات الدولة حفاظًا على حقوقها وتحقيق الصالح العام.

وفي ختام الزيارة، عقدت نائب المحافظ اجتماعًا موسعًا مع مهندسي الحي، ضم رئيس قسم أملاك الدولة ومهندسي الإدارة الهندسية المعنيين بملفات التقنين والتصالح، حيث تم استعراض أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل، ومناقشة نسب الإنجاز الفعلية لمحاضر المعاينات والملفات المكتملة، إلى جانب التأكيد على ضرورة رفع تقارير متابعة دورية توضح ما تم تحقيقه من تقدم في هذا الملف الحيوي.

وأكدت ماجدة حنا أن محافظة البحر الأحمر تولي ملفي التقنين والتصالح اهتمامًا بالغًا تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ، بما يضمن استرداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني والإداري داخل المدن.