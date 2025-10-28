قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
وزير الرياضة يكشف لـ صدي البلد عن حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي
رقص بملابس خادشة.. القبض على بلوجر جديدة في الإسكندرية
تقرير.. لماذا يقع الفرنسيون في غرام المصري القديم حتى اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: إزالة 20 حالة تعد وتنفيذ 13 ندوة إرشادية وتطهير 50 مسقى ومصرف

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أبرز جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الماضي، خاصة فيما يتعلق بملف حماية الأراضي، ودعم الإنتاج الزراعي، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم العمل الإرشادي.

ووفقا للتقرير الذي تلقاه "فاروق" من الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، تم تنفيذ إزالة فورية لـ 20 حالة تعدي في المهد، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 2147 متراً مربعاً، حيث شملت هذه الإزالات مراقبات بنجر السكر، والسويس، ومطروح، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، وطيبة، والبستان، وغرب النوبارية، وبورسعيد، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تشوين طوب أبيض بمراقبة الانطلاق.

وأوضح "فوزي" أنه تم أيضا استصدار نحو 16 قرار إزالة لمخالفات على المجاري المائية، مع مصادرة ماكينات الري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين، إضافة الى بحث والرد على 23 نقطة متغير مكاني، منها 8 متغيرات بناء بدون ترخيص.

وشهد الأسبوع الماضي، بعض الزيارات الميدانية والاجتماعات المكثفة لتنظيم سير العمل ووضع الخطط التنفيذية، حيث تم زيارة مديرية الزراعة بالنوبارية ومشروع شباب الخريجين ومنفذ أبو العطا، فضلا عن عقد اجتماعا موسعا هام للمراقبين، لوضع خطة العمل التي تشمل ملفات الأسمدة، والحيازات، والإرشاد، والمديونيات.

وفيما يتعلق بجهود تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمنتفعين، أشار رئيس القطاع الى أنه تم عقد 13 ندوة إرشادية في مجالات متنوعة، أهمها: أشجار الزيتون، والاستعداد لزراعة محصول القمح، والموالح والتغيرات المناخية، ووقاية النباتات، وذلك في مراقبات الفيوم، والسويس، وبورسعيد، وصان الحجر، وكوم أمبو، وغيرها، فضلا عن تنظيم قافلة بيطرية شاملة في قرية يوسف السباعي بمراقبة السويس.

وأكد مواصلة الجمعيات بالمراقبات المختلفة، حصاد محصولي القطن والأرز، فضلا عن زراعة الطماطم، وبنجر السكر، لافتا إلى أنه تم عقد نحو 16 جمعية عمومية عادية وغير عادية في عدد من المراقبات لإنهاء الشؤون الإدارية والتنظيمية.

وأشار إلى أنه تم أيضا خلال هذا الأسبوع، من تطهير نحو 29 مسقى فرعية وخاصة بطول إجمالي يبلغ 21.8 كيلومتراً، إضافة الى الانتهاء من تطهير 21 مصرفاً بطول إجمالي يبلغ 19.8 كيلومتراً في مراقبتي كفر الشيخ وشمال البحيرة.

الزراعة وزير الزراعة 20 حالة تعدي مصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

تداول مقاطع فيديو يوضح آثار تدمير خلفة زلزال تركيا

تداول مقاطع فيديو توضح آثار تدمير خلفه زلزال تركيا.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري

المركب بتغرق.. الاتحاد السكندري يواصل التعثر في الدوري

خوان بيزيرا

إعلامي يعلق على موقف خوان بيزيرا مع تامر عبد الحميد.. تفاصيل

محمد عبد المنعم

شوبير يكشف صفقات الأهلي الشتوية وحقيقة عودة عبدالمنعم

بالصور

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد