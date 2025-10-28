قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خدمات متكاملة لأهالي القرية أم عزام بمركز القصاصين من جامعة قناة السويس

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

انطلقت قوافل جامعة قناة السويس إلى قرية أم عزام بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، ضمن القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة لتقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين في مختلف المجالات، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وفي إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة مستمرة في تنظيم القوافل المتكاملة دعمًا للمبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة بالقرى المصرية، موضحًا أن هذه القوافل تمثل ترجمة عملية لدور الجامعة في ربط المعرفة الأكاديمية بخدمة المجتمع، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز المشاركة المجتمعية الفاعلة.

وجاءت القافلة بإشراف عام من الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت أن القوافل التنموية الشاملة تُجسد التعاون المثمر بين كليات الجامعة المختلفة، مشيرة إلى أن قافلة أم عزام قدّمت خدمات ميدانية موسّعة في مجالات الطب البشري والبيطري والتمريض والزراعة ومحو الأمية.

وتحت إشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر في فعاليات القافلة، مؤكدين دور طلاب الجامعة في المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.

ففي كلية الطب البيطري تم الكشف على نحو 600 حالة بيطرية من الحيوانات المختلفة، وتقديم الأدوية والإرشادات البيطرية لأصحاب المزارع والمربين.

وفي كلية الطب البشري تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لعدد 418 حالة بواقع: باطنة (60)، أطفال (70)، طب أسرة (45)، رمد (49)، أنف وأذن (61)، جلدية (31)، جراحة (6)، مسالك بولية (19)، عظام (48)، نِساء (17)، وأسنان (12).

كما شاركت كلية التمريض في تقديم جلسات توعوية تناولت وسائل منع الحمل والنزيف الرحمي وعلامات الخطورة أثناء الحمل، إلى جانب ندوة تثقيفية عن التنمر، تضمنت تعريف أنواعه وأضراره الصحية والنفسية والاجتماعية على الفرد والأسرة والمجتمع.

ومن جانبها، قدّم مركز تعليم الكبار وكلية التربية توعية لأهالي القرية حول أهمية التعليم ومخاطر الأمية، وتشجيعهم على الاستمرار في التعلم، كما تم توجيه الدارسين الناجحين إلى فرع محو الأمية بالمحافظة القديمة بالإسماعيلية لاستكمال استخراج الشهادات الخاصة بهم.

وفي المجال الزراعي، قامت كلية الزراعة بمتابعة خمسة مزارع واستفاد من خدماتها 25 مزارعًا، حيث تم تقديم التوصيات الفنية وصرف الأدوية الزراعية اللازمة لتحسين الإنتاج ودعم التنمية الريفية.

وقد نُظمت القافلة بواسطة المهندسة وفاء إمام أحمد مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل، ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس الهادفة إلى دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة.. لهذا السبب

سوزوكي سياز موديل 2026

شاهد| سوزوكي سياز 2026 الجديدة

نيسان سكاي لاين موديل 2026

شاهد.. نيسان سكاي لاين 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد