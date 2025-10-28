خدمات متكاملة لأهالي القرية أم عزام بمركز القصاصين من جامعة قناة السويس

انطلقت قوافل جامعة قناة السويس إلى قرية أم عزام بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، ضمن القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة لتقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين في مختلف المجالات، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وفي إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة مستمرة في تنظيم القوافل المتكاملة دعمًا للمبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة بالقرى المصرية، موضحًا أن هذه القوافل تمثل ترجمة عملية لدور الجامعة في ربط المعرفة الأكاديمية بخدمة المجتمع، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز المشاركة المجتمعية الفاعلة.

وجاءت القافلة بإشراف عام من الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت أن القوافل التنموية الشاملة تُجسد التعاون المثمر بين كليات الجامعة المختلفة، مشيرة إلى أن قافلة أم عزام قدّمت خدمات ميدانية موسّعة في مجالات الطب البشري والبيطري والتمريض والزراعة ومحو الأمية.

وتحت إشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر في فعاليات القافلة، مؤكدين دور طلاب الجامعة في المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.

ففي كلية الطب البيطري تم الكشف على نحو 600 حالة بيطرية من الحيوانات المختلفة، وتقديم الأدوية والإرشادات البيطرية لأصحاب المزارع والمربين.

وفي كلية الطب البشري تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لعدد 418 حالة بواقع: باطنة (60)، أطفال (70)، طب أسرة (45)، رمد (49)، أنف وأذن (61)، جلدية (31)، جراحة (6)، مسالك بولية (19)، عظام (48)، نِساء (17)، وأسنان (12).

كما شاركت كلية التمريض في تقديم جلسات توعوية تناولت وسائل منع الحمل والنزيف الرحمي وعلامات الخطورة أثناء الحمل، إلى جانب ندوة تثقيفية عن التنمر، تضمنت تعريف أنواعه وأضراره الصحية والنفسية والاجتماعية على الفرد والأسرة والمجتمع.

ومن جانبها، قدّم مركز تعليم الكبار وكلية التربية توعية لأهالي القرية حول أهمية التعليم ومخاطر الأمية، وتشجيعهم على الاستمرار في التعلم، كما تم توجيه الدارسين الناجحين إلى فرع محو الأمية بالمحافظة القديمة بالإسماعيلية لاستكمال استخراج الشهادات الخاصة بهم.

وفي المجال الزراعي، قامت كلية الزراعة بمتابعة خمسة مزارع واستفاد من خدماتها 25 مزارعًا، حيث تم تقديم التوصيات الفنية وصرف الأدوية الزراعية اللازمة لتحسين الإنتاج ودعم التنمية الريفية.

وقد نُظمت القافلة بواسطة المهندسة وفاء إمام أحمد مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل، ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس الهادفة إلى دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.