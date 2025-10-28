القبض على عامل سرق مبلغا ماليا من موظف بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاضجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة مبلغ مالي من آخر بأسلوب "الخطف" بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تلبغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة من موظف بتضرره من قائد دراجة نارية لقيامه بسرقة مبلغ مالى منه حال سيره بدائرة القسم بأسلوب "الخطف".

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عامل – مقيم بمحافظة بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.