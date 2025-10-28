جامعة قناة السويس تختتم بطولة الكليات في كمال الأجسام والبينج تكرار

اختتمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس بطولة الكليات في رياضتي كمال الأجسام والبينج تكرار، والتي نُظّمت ضمن خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الحالي، في أجواء من الحماس والتنافس الشريف.

أقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الرياضي بقيادة الأستاذ محمد إمام مدير الإدارة .

شهدت البطولة مشاركة طلاب من مختلف كليات ومعاهد الجامعة، حيث جاءت نتائج مسابقة رياضة البينج تكرار على النحو التالي:

في ميزان تحت 60 كجم، حصد المركز الأول أحمد جمال اليمني من كلية الحاسبات والمعلومات، وجاء في المركز الثاني محمود حنفي من كلية التمريض، بينما حصل أحمد محمد التهامي من المعهد الفني للتمريض على المركز الثالث.

وفي ميزان تحت 65 كجم، فاز محمد عبدالباقي من كلية الطب البشري بالمركز الأول، وتلاه أحمد محمود تهامي من كلية الطب البيطري في المركز الثاني، وإبراهيم خالد من كلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثالث. أما في ميزان تحت 75 كجم، فقد تصدر محمد أحمد خلف من كلية التمريض المركز الأول، وجاء عمر سمير من كلية الطب البيطري في المركز الثاني، وعلي مختار من كلية التمريض في المركز الثالث. وفي ميزان تحت 85 كجم، فاز عبدالرحمن أشرف من كلية علوم الرياضة بالمركز الأول، وجاء محمد السيد محمد من كلية الطب البيطري في المركز الثاني، وهادي جورج من كلية الطب البشري في المركز الثالث.

أما في ميزان تحت 95 كجم، فحصل إياد وليد من كلية العلاج الطبيعي على المركز الأول، وجاء عبدالرحمن هشام من كلية الطب البشري في المركز الثاني، ويوسف أشرف من كلية الطب البشري في المركز الثالث.

وفي منافسات رياضة كمال الأجسام، فاز في ميزان 85 كجم بالمركز الأول محمد أحمد خلف من كلية التمريض، والمركز الثاني جمال محمد جمال من كلية السياحة والفنادق، والمركز الثالث جون أشرف من كلية التربية.

أما في ميزان 95 كجم، فحصد مجدي سامح من المعهد الفني للتمريض المركز الأول، ومحمد قنديل من كلية السياحة والفنادق المركز الثاني، وعبدالرحمن أشرف من كلية علوم الرياضة المركز الثالث.

وأكد القائمون على البطولة أن هذه المنافسات تأتي في إطار سعي الجامعة لتعزيز النشاط الرياضي بين طلابها، واكتشاف المواهب المتميزة في مختلف الألعاب، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعي القادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات الرياضية باسم جامعة قناة السويس.