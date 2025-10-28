قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تختتم بطولة الكليات في كمال الأجسام والبينج تكرار

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

 اختتمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس بطولة الكليات في رياضتي كمال الأجسام والبينج تكرار، والتي نُظّمت ضمن خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الحالي، في أجواء من الحماس والتنافس الشريف.

أقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الرياضي بقيادة الأستاذ محمد إمام مدير الإدارة .

شهدت البطولة مشاركة طلاب من مختلف كليات ومعاهد الجامعة، حيث جاءت نتائج مسابقة رياضة البينج تكرار على النحو التالي:

في ميزان تحت 60 كجم، حصد المركز الأول أحمد جمال اليمني من كلية الحاسبات والمعلومات، وجاء في المركز الثاني محمود حنفي من كلية التمريض، بينما حصل أحمد محمد التهامي من المعهد الفني للتمريض على المركز الثالث.

وفي ميزان تحت 65 كجم، فاز محمد عبدالباقي من كلية الطب البشري بالمركز الأول، وتلاه أحمد محمود تهامي من كلية الطب البيطري في المركز الثاني، وإبراهيم خالد من كلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثالث. أما في ميزان تحت 75 كجم، فقد تصدر محمد أحمد خلف من كلية التمريض المركز الأول، وجاء عمر سمير من كلية الطب البيطري في المركز الثاني، وعلي مختار من كلية التمريض في المركز الثالث. وفي ميزان تحت 85 كجم، فاز عبدالرحمن أشرف من كلية علوم الرياضة بالمركز الأول، وجاء محمد السيد محمد من كلية الطب البيطري في المركز الثاني، وهادي جورج من كلية الطب البشري في المركز الثالث.

أما في ميزان تحت 95 كجم، فحصل إياد وليد من كلية العلاج الطبيعي على المركز الأول، وجاء عبدالرحمن هشام من كلية الطب البشري في المركز الثاني، ويوسف أشرف من كلية الطب البشري في المركز الثالث.

وفي منافسات رياضة كمال الأجسام، فاز في ميزان 85 كجم بالمركز الأول محمد أحمد خلف من كلية التمريض، والمركز الثاني جمال محمد جمال من كلية السياحة والفنادق، والمركز الثالث جون أشرف من كلية التربية.

أما في ميزان 95 كجم، فحصد مجدي سامح من المعهد الفني للتمريض المركز الأول، ومحمد قنديل من كلية السياحة والفنادق المركز الثاني، وعبدالرحمن أشرف من كلية علوم الرياضة المركز الثالث.

وأكد القائمون على البطولة أن هذه المنافسات تأتي في إطار سعي الجامعة لتعزيز النشاط الرياضي بين طلابها، واكتشاف المواهب المتميزة في مختلف الألعاب، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعي القادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات الرياضية باسم جامعة قناة السويس.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة.. لهذا السبب

سوزوكي سياز موديل 2026

شاهد| سوزوكي سياز 2026 الجديدة

نيسان سكاي لاين موديل 2026

شاهد.. نيسان سكاي لاين 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد