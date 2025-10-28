برنامج تدريبي حول "استدامة العلاقات الاجتماعية" بجامعة قناة السويس

نظّمت كلية التجارة بجامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا بعنوان "استدامة العلاقات الاجتماعية: من علاقات تُؤذينا إلى علاقات تُقوينا"، بمقر الكلية.

أقيم البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور أحمد عزمي عميد كلية التجارة، وتنفيذ الدكتورة هدى عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدّمت البرنامج الدكتورة ماجي ميخائيل، المدرس بمعهد إيجوث العالي بالإسماعيلية، بمشاركة نحو 250 مستفيدًا ومستفيدة، حيث تناولت خلاله تحليل العلاقة بين الذكاء الوجداني وجودة العلاقات الإنسانية، والتعرّف على المبادئ الأساسية لبناء علاقات صحية ومتوازنة قائمة على الوعي والاحترام المتبادل.

وتطرّق التدريب إلى عدد من المفاهيم الجوهرية، من أبرزها الحقوق والحدود كأساس لاحترام الذات والآخر، ومبدأ "أنا مهم وأنت مهم" كقاعدة لتحقيق التوازن في التعامل، إلى جانب تقليل الذات الدفاعية وتحسين مهارات التواصل، وإدارة التوقعات بما يحافظ على انسجام العلاقات ويحدّ من الصراعات.

كما ساهمت الأنشطة التطبيقية والنقاشات الجماعية في توضيح كيفية تحويل التجارب المؤلمة إلى فرص للنمو والتعلّم، وتعزيز مهارات بناء علاقات إنسانية تقوم على الوعي، والاحترام، والدعم المتبادل.

وهدفت المحاضرة إلى تمكين المشاركين من التعبير عن مشاعرهم بوعي بما يدعم التواصل الإيجابي، مع تطبيق أدوات عملية لإدارة المشاعر مثل التأمل، وإطلاق المشاعر، ومراقبة الأفكار التلقائية، بما يعزز الاتزان الداخلي والعلاقات المتوازنة.

ونظّم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام أحمد مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان سعيد مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، في إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، الهادفة إلى بناء الإنسان وتنمية مهارات التواصل الإنساني الإيجابي داخل المجتمع الجامعي وخارجه.