اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية
طارق النابلسي: الخطة العربية للوقاية من المخدرات مبادرة مصرية رائدة
إذاعة جيش الاحتلال: إحدى العقوبات على حماس توسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة
مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الزمالك خلفا لفيريرا.. تفاصيل
مدبولي: توجيهات للمحافظين بتجهيز شاشات عرض كبرى لمتابعة افتتاح المتحف الكبير
تشغيل 18 مكتب بريد استثنائيًا يوم السبت لصرف معاشات نوفمبر بالقليوبية
المشاط: مصر والسعودية تنفذان نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة من خلال الربط الكهربائي
إعصار ميليسا يبلغ الفئة الخامسة.. الكاريبي على موعد مع أقوى عاصفة منذ 170 عاما| ما القصة؟
غطاها بالبطانية وشغل التكييف.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط قاتـ.ـل زوجته بجسر السويس
زاهي حواس يكشف عن أسرار التحنيط ولعنة الفراعنة لـ واحد من الناس
مدبولي: تجهيز شاشات عرض كبري تتيح لمختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية متابعة فعاليات افتتاح المتحف الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

برنامج تدريبي حول "استدامة العلاقات الاجتماعية" بجامعة قناة السويس

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

نظّمت كلية التجارة بجامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا بعنوان "استدامة العلاقات الاجتماعية: من علاقات تُؤذينا إلى علاقات تُقوينا"، بمقر الكلية.

أقيم البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور أحمد عزمي عميد كلية التجارة، وتنفيذ الدكتورة هدى عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدّمت البرنامج الدكتورة ماجي ميخائيل، المدرس بمعهد إيجوث العالي بالإسماعيلية، بمشاركة نحو 250 مستفيدًا ومستفيدة، حيث تناولت خلاله تحليل العلاقة بين الذكاء الوجداني وجودة العلاقات الإنسانية، والتعرّف على المبادئ الأساسية لبناء علاقات صحية ومتوازنة قائمة على الوعي والاحترام المتبادل.

وتطرّق التدريب إلى عدد من المفاهيم الجوهرية، من أبرزها الحقوق والحدود كأساس لاحترام الذات والآخر، ومبدأ "أنا مهم وأنت مهم" كقاعدة لتحقيق التوازن في التعامل، إلى جانب تقليل الذات الدفاعية وتحسين مهارات التواصل، وإدارة التوقعات بما يحافظ على انسجام العلاقات ويحدّ من الصراعات.

كما ساهمت الأنشطة التطبيقية والنقاشات الجماعية في توضيح كيفية تحويل التجارب المؤلمة إلى فرص للنمو والتعلّم، وتعزيز مهارات بناء علاقات إنسانية تقوم على الوعي، والاحترام، والدعم المتبادل.

وهدفت المحاضرة إلى تمكين المشاركين من التعبير عن مشاعرهم بوعي بما يدعم التواصل الإيجابي، مع تطبيق أدوات عملية لإدارة المشاعر مثل التأمل، وإطلاق المشاعر، ومراقبة الأفكار التلقائية، بما يعزز الاتزان الداخلي والعلاقات المتوازنة.

ونظّم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام أحمد مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان سعيد مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، في إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، الهادفة إلى بناء الإنسان وتنمية مهارات التواصل الإنساني الإيجابي داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

العلاقة الزوجية

عن كل سِنة خمسة من الإبل ..عطية لاشين يعلق على واقعة طبيبة نزعت أسنان زوجها لزواجه بأخرى

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يرحب بقرار الحكومة البريطانية بتمويل حماية المساجد والمراكز الإسلامية

ندوة مدرسية بدمياط

أوقاف دمياط تنظم ندوات حول التنمر والعنف المدرسي ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

