القومي للمرأة يهنئ الدكتورة إيناس عبد الدايم بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته واعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، عضوة المجلس، بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية بالإجماع، وقد جاء ذلك خلال فعاليات أعمال المؤتمر العام الثامن والعشرين المنعقد بدولة الكويت.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، عن بالغ فخرها واعتزازها باعادة انتخاب الدكتورة إيناس عبد الدايم في هذا المنصب الهام، مؤكدة أن ذلك يعد تقديرا لدورها القيادى وجهودها المستمرة فى دعم المشهد الموسيقى العربى وتطوير برامجه ومشروعاته على المستويين الاقليمى والدولى، ويعكس ما تتمتع به من مكانة علمية وفنية رفيعة، ودور بارز في دعم وتطوير المشهد الثقافي والموسيقي العربى ، مؤكدة انها نموذج مشرف للمرأة المصرية والعربية القادرة على الريادة والتميز في المحافل الإقليمية والدولية، متمنية لها المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتها المشرفة لخدمة الثقافة والفن العربي.