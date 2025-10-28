بتروجت يتواجد ضمن كبار دوري السلة ويواجه سبورتنج

نجح فريق كرة السلة بنادي بتروجت في التواجد ضمن الثمانية الكبار في الدوري الممتاز، في موسمه الأول بعد الصعود في الموسم الماضي، ويستعد لمواجهة نادي سبورتنج من أجل التأهل إلى نصف نهائي الدوري.

ويتكون الجهاز الفني والإداري للفريق من:

محمد أيمن عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة

إيهاب الألفي المدير الفني

ماجد محمد حامد المدرب العام ومحمد عاطف المدرب

خالد سمير المدير الإداري

مصطفى محمد جمال طبيب الفريق

محمود عبد العزيز (بيبو) محلل الأداء ووليد ممدوح مسؤول المهمات

ويضم الفريق كلا من:

محمد أحمد، أحمد مجدي عمارة، مارك ليونز، مروان يسري، محمد البنداري، أدهم الصباغ، زياد أبو العنين، سيف صلاح، أيمن شوكت، عمر محمد، إبراهيم محمد، محمد أسامة جابر، عمر فتحي، يوسف الجابري، علاء عصام، ومروان ضيف.

وقد تم تحديد موعد مباراة سبورتنج، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 5 نوفمبر على ملعب نادي سبورتنج، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 نوفمبر على صالة 3 باستاد القاهرة الدولي.