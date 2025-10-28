قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
نقيب الفلاحين: خبراء أثبتوا أن قضاء وقت مع الحمير له فوائد علاجية ونفسية
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
أطول كسوف كلي للشمس يزين سماء الأقصر في حدث فلكي نادر.. متى يحدث؟
الرئيس السيسي يستقبل وفد مجلس الكنائس العالمي
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالسطو المسلح على جواهرجي خليجي وسرقة 5 كيلو ذهب
نواب البرلمان: خطة الحكومة تفتح آفاقاً استثمارية واعدة مع الدول العربية لتعزيز الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات
الاحتلال يريد خرق الهدنة.. نتنياهو يبحث مع المؤسسة الأمنية الرد على حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتروجت يتواجد ضمن كبار دوري السلة ويواجه سبورتنج

بتروجت يتواجد ضمن كبار دوري السلة
بتروجت يتواجد ضمن كبار دوري السلة
القسم الرياضي

نجح فريق كرة السلة بنادي بتروجت في التواجد ضمن الثمانية الكبار في الدوري الممتاز، في موسمه الأول بعد الصعود في الموسم الماضي، ويستعد لمواجهة نادي سبورتنج من أجل التأهل إلى نصف نهائي الدوري.

ويتكون الجهاز الفني والإداري للفريق من:

محمد أيمن عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة 

إيهاب الألفي المدير الفني

ماجد محمد حامد المدرب العام ومحمد عاطف المدرب

خالد سمير المدير الإداري
مصطفى محمد جمال طبيب الفريق

محمود عبد العزيز (بيبو) محلل الأداء ووليد ممدوح مسؤول المهمات

ويضم الفريق كلا من:

محمد أحمد، أحمد مجدي عمارة، مارك ليونز، مروان يسري، محمد البنداري، أدهم الصباغ، زياد أبو العنين، سيف صلاح، أيمن شوكت، عمر محمد، إبراهيم محمد، محمد أسامة جابر، عمر فتحي، يوسف الجابري، علاء عصام، ومروان ضيف.

وقد تم تحديد موعد مباراة سبورتنج، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 5 نوفمبر على ملعب نادي سبورتنج، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 نوفمبر على صالة 3 باستاد القاهرة الدولي.

سلة بتروجت دوري السلة كرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

بالزي الرياضي رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة

افتتاح المبنى الإدارى بهندسة الأزهر

محافظ قنا يفتتح المبنى الإداري الجديد لكلية هندسة الأزهر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع خطة الاستعداد لموسم الأمطار

بالصور

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد