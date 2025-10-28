العثور علي جثة مجهولة في الطريق العام بالإسماعيلية

عُثر صباح اليوم على جثة رجل ملقاة داخل أكوام القمامة بشارع الغابة بنطاق حي ثانٍ الإسماعيلية، في ظروف غامضة أثارت حالة من الذعر بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بالعثور على الجثة، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني حول المنطقة.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الجثة لرجل، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

من جانبه، كلّف العميد أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، فريقًا من ضباط المباحث برئاسة المقدم أنور القاضي ومعاون المباحث الرائد سيد نصرالله، بسرعة كشف غموض الواقعة، وتكثيف التحريات لتحديد هوية المجني عليه وملابسات العثور عليه، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

ويواصل رجال المباحث جهودهم لفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع العثور على الجثة وسؤال شهود العيان.