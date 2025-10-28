رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية

أكد الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، أن مصر شهدت طفرة حقيقية في النشاط السياحي خلال السنوات الأخيرة، بفضل تنظيم فعاليات عالمية ضخمة كان لها صدى واسع محليًا ودوليًا، مثل موكب نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش بالأقصر.



وأوضح القاضي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن هذه الفعاليات لم تكن مجرد عروض احتفالية، بل رسائل قوية للعالم تؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم أحداث تاريخية وثقافية بمستوى عالمي يعكس حضارتها العريقة.

المتحف المصري الكبير.. إنجاز ينتظر الافتتاح

وأشار القاضي إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة السياحة المصرية، نظرًا لما يمثله من صرح حضاري وثقافي ضخم سيجذب ملايين الزائرين من مختلف دول العالم.

وأوضح أن المتحف لن يكون مجرد موقع للعرض، بل مركزًا ثقافيًا وتعليميًا متكاملًا يعيد تعريف العالم بالحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أن الافتتاح المرتقب سيترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا على حركة التدفقات السياحية إلى مصر.

مصر وجهة مفضلة للفعاليات العالمية

وأكد رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق أن العديد من الجهات والمنظمات العالمية باتت تختار مصر لإقامة حفلات وفعاليات كبرى، بعد ما أثبتته من كفاءة عالية في التنظيم والإدارة، مشيرًا إلى أن الصورة الإيجابية التي نقلتها هذه الفعاليات ساهمت في تعزيز الثقة بمصر كوجهة سياحية آمنة ومستقرة.

السياحة السينمائية.. بوابة جديدة للترويج العالمي

وتحدث القاضي عن اهتمام الدولة مؤخرًا بما يُعرف بـالسياحة السينمائية، التي تهدف إلى الترويج لمصر من خلال الأفلام العالمية والبرامج الوثائقية، مؤكدًا أن مصر تسهّل الإجراءات الخاصة بتصوير الأعمال الفنية داخل مواقعها الأثرية والسياحية.

وأضاف أن هذا التوجه يسهم في جذب اهتمام صناع السينما العالمية، ويخلق دعاية غير مباشرة لمصر أمام ملايين المشاهدين حول العالم.

تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية

واختتم القاضي حديثه بالإشارة إلى أن الدولة قامت بتخصيص جهة واحدة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتصوير الأفلام الأجنبية على أرض مصر، ما يضمن تنظيم العملية بشكل أكثر سلاسة وفاعلية، ويعزز مكانة مصر كوجهة مفضلة لصناع السينما والإنتاج العالمي.