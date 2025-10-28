قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن يغفر الله لي.. أمين الإفتاء يحذر: هذا الشعور مدخل كبير للشيطان
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام كريستال بالاس
تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية
رئيس وزراء إثيوبيا: لن نبقى دولة حبيسة والوصول للبحر الأحمر حتمي
رغم تراجع المستوى التهديفي.. محمد صلاح يتفوق في صناعة الفرص بالدوري الإنجليزي
أرخص 5 سيارات صينية في مصر بالأسعار والمواصفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من القاهرة إلى العالم.. متحدث الوزراء: بث مباشر للحظة ميلاد المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
هاجر ابراهيم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جميع جهات الدولة تستعد لإفتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن فقرات الحفل ستكون بصورة مشرفة تعكس حجم الحضارة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة"، أن هناك العشرات من القنوات التي طلبت نقل حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أن الحفل سيحظي بتغطية كبيرة، ليس فقط لعشرات القنوات التي ستقوم بنقل الحفل، ولكن هناك توجيه لوزارة الخارجية سيقوم السادة السفراء والقناصل فى الخارج لوضع شاشات للجاليات المصرية والمواطنين الذين يرغبون فى مشاهدة الحفل.

وتابع أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال إجتماع مجلس المحافظين الأخير بإستعداد المحافظات المعنية بالحفل لتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات، وباقي المحافظات ستقوم بوضع شاشات رئيسية فى الميادين العامة لنقل الحفل.

وعقب: “الحفل لن يتجاوز الوقت الكثير، ولكن عملية وصول المدعوين والترتيبات ربما سيكون أطول، ولكن الشركة المتحدة وضعت ترتيبات الحفل بخلاف الحفل نفسه والفرقة الموسيقية ومراسم الحفل نفسها”.

وأوضح: “مراسم اليوم الثاني للإفتتاح، سيتاح لملوك ورؤساء الدول وأسرهم لزيارة المتحف، وإدارة المتحف ستقوم بالإعلان عن ساعات الإفتتاح للمواطنين”.

الحمصاني مجلس الوزراء المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

ترشيحاتنا

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: إنجاح اتفاق شرم الشيخ للسلام ضرورة لأمن واستقرار المنطقة

أرض زراعية

برلماني تطوير الإنتاج الزراعي ضرورة لمواجهة تحديات المناخ وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب على الأبواب .. احذر إتلاف بيانات الناخبين

بالصور

لدغة قاتلة.. وفاة طفل أردني بسبب «ذبابة الرمل السوداء» وتحذيرات من مخاطرها

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته

بذور غير متوقعة تعالج القلب والكوليسترول.. تفاصيل

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

ملكة الأمان.. سعر مواصفات فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014‏

فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014

تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية

مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات
مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات
مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد