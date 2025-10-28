من القاهرة إلى العالم.. متحدث الوزراء: بث مباشر للحظة ميلاد المتحف المصري الكبير

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جميع جهات الدولة تستعد لإفتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن فقرات الحفل ستكون بصورة مشرفة تعكس حجم الحضارة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة"، أن هناك العشرات من القنوات التي طلبت نقل حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أن الحفل سيحظي بتغطية كبيرة، ليس فقط لعشرات القنوات التي ستقوم بنقل الحفل، ولكن هناك توجيه لوزارة الخارجية سيقوم السادة السفراء والقناصل فى الخارج لوضع شاشات للجاليات المصرية والمواطنين الذين يرغبون فى مشاهدة الحفل.

وتابع أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال إجتماع مجلس المحافظين الأخير بإستعداد المحافظات المعنية بالحفل لتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات، وباقي المحافظات ستقوم بوضع شاشات رئيسية فى الميادين العامة لنقل الحفل.

وعقب: “الحفل لن يتجاوز الوقت الكثير، ولكن عملية وصول المدعوين والترتيبات ربما سيكون أطول، ولكن الشركة المتحدة وضعت ترتيبات الحفل بخلاف الحفل نفسه والفرقة الموسيقية ومراسم الحفل نفسها”.

وأوضح: “مراسم اليوم الثاني للإفتتاح، سيتاح لملوك ورؤساء الدول وأسرهم لزيارة المتحف، وإدارة المتحف ستقوم بالإعلان عن ساعات الإفتتاح للمواطنين”.