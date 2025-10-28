متحدث الوزراء: 40 رئيس دولة وملك يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن يكون حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير على أعلي مستوي من حيث المشاركة، مشيرا إلى أن هناك 40 رئيس دولة وملك ورئيس حكومة، إلى جانب عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من دول عديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، على قناة الحياة، أنه سيكون هناك حفل تنظيم على درجة عالية من الكفاءة والمهنية وسيكون على مستوي أعلي من حفل الممياوات.

وتابع أن الاستعدادات تجري على قدم وساق داخل المتحف والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى تنظيم محاور مرورية جديدة لتسهيل الحركة.



