ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
حجز دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للحكم
«الصحة» تبحث إنجازات المرحلة الأولى من تنمية الأسرة وتستعد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لتوفير فرص عمل مستدامة.. نقابة الصحفيين تطلق أول ملتقى للتوظيف

إسلام ابازيد
إسلام ابازيد
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد الكاتب الصحفي إسلام أبازيد، أن إطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين يجسد رؤية عملية لفكرة آمن بها منذ البداية، تقوم على ضرورة توسيع دور نقابة الصحفيين ليشمل الدعم الاجتماعي والاقتصادي لأسر الزملاء، إلى جانب دورها المهني التقليدي.

وأوضح أن الملتقى يمثل خطوة أولى في مسار متكامل نحو ترسيخ مفهوم التكافل النقابي بصورة مؤسسية، من خلال توفير فرص عمل كريمة ومستدامة لأبناء الصحفيين، بالتعاون مع عدد من الشركات والجهات العاملة في القطاع الخاص.

وأعرب "أبازيد"، عن خالص شكره وتقديره لنقابة الصحفيين على تبنيها الفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدًا تطلعه لأن تمثل هذه التجربة نموذجًا يحتذى به في باقي النقابات المصرية، بما يعزز دورها المجتمعي إلى جانب دورها المهني.

يُشار إلى أن لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الأول للتوظيف المخصص لأسر الصحفيين، الذي انطلق اليوم الأربعاء ويستمر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025، بمقر النقابة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بمشاركة 16 شركة من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري، بهدف دعم أبناء الصحفيين وتوفير فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين الصحفيين رؤية عملية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

عملات تذكارية

كيف أحصل على العُملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير | اعرف الطريقة

اللواء أحمد هشام الخبير المروري

حفلة المتحف هتبدأ 6 مساء.. خبير مروري يوجه رسالة للمواطنين

صورة أرشيفية

مقترح أمريكي بتمديد عمل "الميكانيزم" ليشمل كل حدود لبنان

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: "الإنتوساي" ترصد القصور وتقيم الأداء العام لتصحيح المسار

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

