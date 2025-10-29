قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: اتاحة السداد الإلكتروني لعدادات المياه الميكانيكية

الاسكان
الاسكان
آية الجارحي

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتيسير على المواطنين في طرق سداد فواتير استهلاك المياه للعدادات الميكانيكية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أعلنت وزارة الإسكان أنه تم إتاحة السداد لفواتير مياه تلك العدادات من خلال منافذ فوري وتطبيق الهاتف المحمول "ماي فوري".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يمكن السداد من خلال منافذ (فورى) من خلال قيام المواطن بعد إصدار الفاتورة من قبل جهاز المدينة التوجه برقم الحساب لأحد منافذ فوري ويقوم بالدفع على كود الخدمة المخصص للمدينة التابع لها سواء نقدي أو بالبطاقات البنكية.

كما يمكن الدفع من خلال تطبيق الموبايل ( ماي فوري )، حيث يدخل المواطن على تطبيق الموبايل (ماي فوري) ويختار أيقونة هيئة المجتمعات العمرانية ويدخل على إسم جهاز المدينة التابع لها ويقوم بإدخال رقم الدفع الإلكتروني ويدفع من خلال الكارت المسجل بالتطبيق.

وأعلنت الوزارة، أن أكواد سداد المياه للعدادات الميكانيكية من خلال فوري هي (571 مدينة 6 أكتوبر – 578 مياه القاهرة – 565 بمياه دمياط – 5166 لمياه المنيا – 5165 لمدينة بني سويف الجديدة – 70103 العاشر من رمضان – 70104 سوهاج الجديدة – 70107 مارينا – 70108 مايو – 70110 زايد – 70112 بدر – 70114 أسيوط – 70115 برج العرب – 70116 الصالحية – 70117 العبور  - 569 مدينة الشروق – 584 جهاز مدينة النوبارية الجديدة – 5740 مياه جهاز مدينة السادات – 70113 مياه أسوان – 70105 مياه طيبة ).

الهاتف المحمول المواطنين المجتمعات العمرانية المياه الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

عملات تذكارية

كيف أحصل على العُملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير | اعرف الطريقة

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

"المشاط" تبحث مع الجانب اليوناني تعزيز التعاون في مجال توطين الصناعة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات

جانب من توديع رئيس وزراء باكستان

بعد زيارة ناجحة.. رئيس وزراء باكستان يغادر السعودية

سلطات جزر الباهاما تصدر أوامر إخلاء لعدة مناطق مع اقتراب وصول إعصار "ميليسا"

سلطات جزر الباهاما تصدر أوامر إخلاء لعدة مناطق مع اقتراب إعصار "ميليسا"

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد