الإسكان: اتاحة السداد الإلكتروني لعدادات المياه الميكانيكية

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتيسير على المواطنين في طرق سداد فواتير استهلاك المياه للعدادات الميكانيكية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أعلنت وزارة الإسكان أنه تم إتاحة السداد لفواتير مياه تلك العدادات من خلال منافذ فوري وتطبيق الهاتف المحمول "ماي فوري".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يمكن السداد من خلال منافذ (فورى) من خلال قيام المواطن بعد إصدار الفاتورة من قبل جهاز المدينة التوجه برقم الحساب لأحد منافذ فوري ويقوم بالدفع على كود الخدمة المخصص للمدينة التابع لها سواء نقدي أو بالبطاقات البنكية.

كما يمكن الدفع من خلال تطبيق الموبايل ( ماي فوري )، حيث يدخل المواطن على تطبيق الموبايل (ماي فوري) ويختار أيقونة هيئة المجتمعات العمرانية ويدخل على إسم جهاز المدينة التابع لها ويقوم بإدخال رقم الدفع الإلكتروني ويدفع من خلال الكارت المسجل بالتطبيق.

وأعلنت الوزارة، أن أكواد سداد المياه للعدادات الميكانيكية من خلال فوري هي (571 مدينة 6 أكتوبر – 578 مياه القاهرة – 565 بمياه دمياط – 5166 لمياه المنيا – 5165 لمدينة بني سويف الجديدة – 70103 العاشر من رمضان – 70104 سوهاج الجديدة – 70107 مارينا – 70108 مايو – 70110 زايد – 70112 بدر – 70114 أسيوط – 70115 برج العرب – 70116 الصالحية – 70117 العبور - 569 مدينة الشروق – 584 جهاز مدينة النوبارية الجديدة – 5740 مياه جهاز مدينة السادات – 70113 مياه أسوان – 70105 مياه طيبة ).