محافظات

جنوب سيناء تستعد لقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2026

المحافظ مع رئيس الأكاديمية البحرية
المحافظ مع رئيس الأكاديمية البحرية
ايمن محمد

​استقبل اللواء الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء،  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والوفد المرافق له.

يأتي هذا الاستقبال في إطار التنسيق المشترك بين المحافظة والأكاديمية؛ للإعداد لانعقاد قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في عام 2026.

​وفي بداية اللقاء، رحّب المحافظ بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، مُعربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق التعاون بين محافظة جنوب سيناء والأكاديمية العربية. وأشاد المحافظ بالدور الرائد للأكاديمية في دعم الإبداع وريادة الأعمال وتعزيز قدرات الشباب العربي.

​وخلال اللقاء، تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، شملت بحث سبل التعاون في مجالات التدريب والتكنولوجيا وتنمية المهارات الشبابية. كما تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بانعقاد قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، التي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومحافظة جنوب سيناء. وتم التأكيد على أهمية خروج القمة في أبهى صورة؛ لتعكس مكانة مدينة شرم الشيخ كمنصة عالمية للسلام والإبداع، وتُبرز الدور الريادي لمصر في دعم وتمكين الشباب العربي.
​ومن جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار بما تشهده محافظة جنوب سيناء من فريد يجمع بين السياحة الشاطئية والدينية والبيئية والعلاجية، مما يجعلها نموذجًا عالميًا للتنمية المستدامة والسياحة المتكاملة. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يقودها اللواء الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، ساهمت في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية؛ لتظل شرم الشيخ وجهة متميزة تحتضن الفعاليات الكبرى وتُبرز الصورة المشرقة لمصر أمام العالم.

​وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء خالد مبارك درع محافظة جنوب سيناء إلى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، تقديرًا لجهوده المتميزة ودور الأكاديمية في خدمة التعليم والإبداع على المستويين الوطني والعربي.
 

