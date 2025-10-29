صحة المنيا: قافلة “حياة كريمة” تقدم خدماتها الطبية لـ 957 مواطنًا بقرية منبال

في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تواصل مديرية الصحة جهودها في تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية منبال التابعة لمركز مطاى، على مدار يومي 27 و28 أكتوبر 2025، حيث أسفرت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 957 مواطنًا، شملت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان.

قوافل طبية مجانية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية، أن القافلة تضمنت عيادات بعدد من التخصصات الطبية شملت: الباطنة، الجراحة، النساء وتنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الأسنان، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية (68 عينة دم و53 عينة بول وبراز)، وكذلك 7 حالات موجات صوتية و7 حالات أشعة سينية.

كما تضمنت القافلة تنفيذ 8 ندوات للتثقيف الصحي استهدفت 126 مواطنًا، إلى جانب الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 92 مواطنًا، وتحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، فضلًا عن إجراء خلع أسنان لـ 8 حالات داخل القافلة.