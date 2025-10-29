61انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بعدد سبع إدارات تعليمية، بإجمالي مستهدف 61 ألف و422 طالبًا من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن خطة الوزارة لتطوير مهارات التلاميذ اللغوية وتنمية قدرتهم على التفكير والتعبير بلغة عربية سليمة، ترسيخًا لهويتهم الوطنية والثقافية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته المعرفية واللغوية.

مهارات الطلاب االلغوية

وأكد محافظ المنيا أن انطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالًا للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي أسهمت في تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على الفهم القرائي والتعبير الكتابي والشفهي. وأوضح أن البرنامج يمثل أحد الجهود الوطنية لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية، وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية باعتبارها ركيزة أساسية للمعرفة والابتكار والتواصل.

من جانبه، أوضح صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن البرنامج يُنفذ على مستوى سبع إدارات تعليمية، بمشاركة 61 ألف و422 طالبًا، ويهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي كأداة للتفكير والإبداع والتواصل. وأشار إلى أن تطوير المهارات اللغوية لدى التلاميذ ينعكس إيجابياً على تحصيلهم العلمي وتنمية شخصيتهم بما يواكب أهداف التنمية المستدامة وجودة التعليم التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.