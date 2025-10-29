تفاصيل معاقبة سائقين بالمشدد 5 سنوات بتهمة إصابة صديقهما بعاهة مستديمة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة لخلافات بينهم بالمطرية.

وجاء في أمر إحالة المتهمين، أنهما ضربا المجني عليه وبيتا النية وعقدا العزم على ذلك، ثم توجها صوب مسكنه حيث أيقنا تواجده وباغتاه بضربة استقرت بيده اليمنى، مستخدمين سلاحا عبارة عن سنجة وشومة، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في إصابة قطعية جراء المصادمة من جسم صلب حاد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوصول مصاب لأحد المستشفيات، وبانتقال قوات الأمن تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة، وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهما سائقان.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.